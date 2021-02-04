Хачанов: За последние три-четыре года интерес к теннису в России вырос

В интервью "РГ" один из лучших российских игроков, 20-я ракетка мира Карен Хачанов рассказал о подготовке к Открытому чемпионату Австралии, перепалке в соцсетях с Ником Кирьосом и о том, почему интерес к теннису в нашей стране заметно возрос.

Карен, как прошла подготовка к Australian Open в карантинных условиях?

Карен Хачанов: Мы с самого начала знали, какие будут правила. Понятно, что кое-что изменилось по нашему приезду. В Австралии так внимательны в этих вопросах, потому что здесь почти нет коронавируса, и они стараются предотвратить его распространение. У меня были две недели карантина, у кого-то он был тотальный. Нам же разрешают выходить из номеров по пять часов в день. Все 14 дней, что мы были на самоизоляции, сдавали тесты.

Говорили, что условия проживания у теннисистов разные. Гвидо Пелья жаловался, что его комната размером с балкон Новака Джоковича. Между игроками не общались на эту тему?

Карен Хачанов: Общаемся, но тут бессмысленно кому-то что-то предъявлять. Австралийцы изначально не хотели проводить турнир, они сделали это не только ради нас, но и ради экономических выгод. Это бизнес. Но при этом непонятно, для чего было делать отдельные условия для топ-3 мужчин и женщин. Понятно, что любой на их месте поехал бы, и к игрокам никаких вопросов нет. Претензии есть к организаторам.

У топ-3 в команде больше человек, да?

Карен Хачанов: Нет, все так же: максимум трое. Просто им разрешается всю команду брать на корты в течение разрешенных нам пяти часов. Нам же можно взять только одного человека.

Ты недавно переболел коронавирусом. В легкой форме все это проходило?

Карен Хачанов: Да, мы с семьей заразились по прилету в Дубай, после двух дней тренировок. Относительно в легкой форме прошло. Потерял обоняние, как и супруга. Горло болело, может быть небольшая температура была. У нашего сына все было нормально, как и у большинства детей, которые заражаются коронавирусом.

Какие плюсы карантина ты для себя отметил бы? Понятно, что минусов больше, но плюсы есть?

Карен Хачанов: Не сказал, что появились какие-то хобби. Просто возникло дополнительное время, которое ты можешь провести с семьей. Думаю, каждый для себя вынес какие-то положительные моменты. Глобально - это негативная ситуация, много людей потеряли своих близких. У меня был шанс побыть дома. Наверное, такого не было последние лет восемь. Я воспользовался этим моментом. Теперь движемся дальше.

Как для себя оценишь прошлый год? Он ведь получился необычным, скомканным из-за коронавируса.

Карен Хачанов: Не сказать, что лучший, но не самый худший год. Я все время стремлюсь к лучшему, тренируюсь, работаю. И всего, чего добиваюсь - это за счет упорства, потом и кровью. Знаете, быть в двадцатке лучших почетно. Планы у меня большие, амбициозные. Посмотрим, как все сложится.

Недавно Шамиль Тарпищев заявил, что сейчас тебе требуется работать на фанатизме, через не могу, поскольку после начала пандемии ты потерял более трех месяцев тренировок. Ты что-то поменял в тренировочном процессе в связи с такой паузой?

Карен Хачанов: Я все время тренируюсь на фанатизме и столько, сколько требует моя команда. Я вообще сам по себе работяга, без этого никуда. Кто-то со стороны может что-то высказывать, но не буду обращать на это внимания. Сам знаю, сколько надо тренироваться. Не сказал бы, что потерял время. Просто из-за пандемии у меня не было возможности работать с командой на протяжении 3,5 месяцев. У меня команда международная, но ни я не мог вылететь в Европу, ни они в Москву. Но все это время я занимался.

На Australian Open лучший твой результат - третий круг. Притом в прошлом году ты проиграл в драматичной схватке Кирьосу. Есть шанс улучшить результат в грядущем розыгрыше?

Карен Хачанов: У меня в прошлом году все три матча были очень тяжелые. Первый играл 3 часа 20 минут, второй примерно 3:40, с Кирьосом 4:40 вышло. Шансы есть всегда. В большинстве случаев все зависит от тебя, но и есть и другие факторы. Сейчас мы все переживаем непростую ситуацию, связанную с коронавирусом. Тот же карантин - это что-то новое. Все более-менее в равных условиях, но некоторые ребята не могли тренироваться 14 дней. Я вообще не понимаю, как можно подготовиться, не занимаясь две недели.

Какой из четырех "Шлемов" твой любимый? И почему?

Карен Хачанов: Мне всегда нравился "Ролан Гаррос". С детских лет следил за этим турниром. Вообще мне нравится играть на любых покрытиях, но грунт - самое удобное из них. Мне комфортно во Франции. Я почти всегда достаточно успешно там выступал. Если не ошибаюсь, с 2017 года доходил там как минимум до четвертого круга. Это неплохой результат, есть стабильность.

"Ролан Гаррос" в то же время, наверное, самый предсказуемый турнир. Сколько еще лет Рафаэль Надаль никому не будет давать шансов?

Карен Хачанов: Надеюсь, что не так долго (улыбается).

Игры без зрителей - это не то? Или, опять же, уже привыкли?

Карен Хачанов: Непривычно конечно. Да, даже при пустых трибунах есть драйв, но он внутренний. Нет адреналина, который исходит с атмосферы на таких аренах, как, к примеру, "Артур Эш". Это непередаваемые ощущения.

Какие у тебя цели на этот сезон? Любишь строить планы или уже по ходу смотришь?

Карен Хачанов: Амбиции, как я сказал до этого - добиваться только высших результатов. Много тренировался в предсезонке, знаю, в каком направлении двигаться, куда расти. Тяжело сейчас строить какие-то планы, когда есть коронавирус. Какие турниры будут, какая будет система начисления очков - от этого тоже многое зависит. Но, конечно, если ты хорошо играешь, то и позиция в рейтинге у тебя будет хорошая.

Осенью ты перекинулся несколькими острыми фразами с Кирьосом из-за высказываний последнего о Матсе Виландере. Не жалеешь, что вступил в перепалку?

Карен Хачанов: А о чем жалеть? Было какое-то обсуждение, я выразил свою точку зрения, он свою. Ник почти весь год был у себя дома в Австралии. Если увидимся с ним - никаких проблем не будет. Я к нему нормально отношусь.

Концовка года получилась для тебя эмоциональной. Еще и эпизод в Антверпене в матче с Эвансом, когда ты чуть не ушел с корта. Скажи - система Hawk-Eye нужна на всех турнирах?

Карен Хачанов: К хорошему быстро привыкаешь. Раньше этой системы не было, возникали споры, в том числе с судьей. И ты тогда никак не мог доказать ничего. На некоторых турнирах системы нет из-за финансов. И в таких ситуациях ты начинаешь злиться и придавать этому большое значение.

В конце прошлого сезона после определенных неудач рванул вверх Даниил Медведев, но взять "Шлем" ему так и не удалось. Чего ему не хватает, на твой взгляд?

Карен Хачанов: Тяжело сказать. Так можно спросить про любого из молодых. Медведев - первый, кто вошел в топ-5, топ-10, выиграл Лондон. Может, это определенная стадия. У каждого свой путь, своя дорога.

Можно сказать, что Даниил - четвертый после троицы Джокович, Надаль и Федерер?

Карен Хачанов: Считаю, что у нас ровное поколение. В ближайшие годы будет интересно, как будут развиваться матчи между нами. Тим - он первый, кто закрепился и является одним из топ-3 или топ-4, который уже стабильно играет на "Шлемах". Интересно, кто будет доминировать в будущем, какие будут противостояния.

Победа Доминика Тима на US Open может стать неким началом смещения топ-3? Или все же Тиму повезло, что дисквалифицировали Джоковича?

Карен Хачанов: Нельзя случайно выиграть "Шлем". Глупо так считать. Во всяком случае, меня бы не волновало, кто что говорит. Тиму низкий поклон за то, что он сделал. Доминик в финале же проигрывал 0:2 по сетам с брейком, но победил. Это дорогого стоит.

Удивляет прорыв Андрея Рублева?

Карен Хачанов: Нет, ничуть. Каждый из нас тренируется, работает, мечтает быть в топах. Просто кто-то раньше выстреливает, кто-то чуть позже. Все хотят выигрывать, но рейтинг один. Я всегда считал, что у Андрея есть большой потенциал.

Чувствуешь, что в России стали больше интересоваться теннисом?

Карен Хачанов: Да, за последние три-четыре года интерес вырос. Наверное, это связано с успехами. Чем лучше результаты, тем больше ты привлекаешь внимание, тем больше о тебе говорят, показывают по телеканалам, транслируют матчи. Но мне бы хотелось, чтобы такой ажиотаж был всегда, неважно - уступил ты или нет. Чтобы люди всегда поддерживали и болели за тебя, вне зависимости от места в рейтинге или текущей формы.