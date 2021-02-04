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04.02.2021 18:49
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: Аварии в ЖКХ в среднем устраняют за час

Текст: Марина Трубилина

Состояние жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период обсудили участники заседания президиума правительственной Комиссии по региональному развитию. Его провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: Stock
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"В целом два месяца зимы прошли удовлетворительно, но случались и аварийные ситуации, - сказал вице-премьер. - Хочу поблагодарить глав субъектов за оперативное реагирование на такие ситуации, средний показатель по устранению аварий и инцидентов составляет чуть менее часа".

Отдельно отметил он системную работу Липецкой области, где удалось минимизировать количество аварий и время на их устранение. Также на заседании обсуждалась тема формирования комфортной городской среды. "Глобально перед нами стоит задача улучшения качества городской среды в полтора раза. В прошлом году мы показатели перевыполнили, в этом планируем продолжить эту работу и благоустроить 4680 общественных пространств", - подчеркнул Хуснуллин.

Экономика ЖКХ

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