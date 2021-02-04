К марту курс рубля способен установить рекорд роста с начала года

Год для российской валюты начался на нервах. Еще в середине января она находилась около шестимесячных вершин, но в конце месяца устремилась вниз, опустившись к минимальным с ноября 2020 года уровням.

Специально для "Российской газеты" Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", объяснил ситуацию с ослабление рубля и дал прогноз на начало марта:

- Российская валюта сейчас находится на 33-м месте в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года. Это отражает относительную слабость рубля, так как многие развивающиеся и сырьевые валюты оказались в этом списке выше.

Основным негативом для всех рублевых активов остается высокая геополитическая неопределенность, угрожающая новыми санкциями. Дополнительным фактором давления на рубль выступило ухудшение ситуации на мировых рынках, произошедшее на прошлой неделе. Правда, уже в понедельник глобальные площадки возобновили активный подъем.

Нефть тоже периодически обновляет 12-месячные вершины. На фоне ее опережающих темпов роста относительная слабость российской валюты привела к тому, что рублевая стоимость барреля Brent подскочила к максимальным с сентября 2019 года значениям. Она превысила отметку в 4400 рублей. Эти уровни более комфортны, с точки зрения доходов госбюджета России и экспортеров.

Таким образом, наблюдавшаяся на протяжении большей части прошлого года переоцененность рубля к нефти почти полностью исчезла. Этот дисбаланс ранее препятствовал более активному укреплению российской валюты на благоприятной рыночной конъюнктуре.

Конечно, отчасти относительная слабость рубля в предыдущие месяцы была вызвана, в том числе и периодически появлявшимся геополитическим негативом. Тем не менее, возвращение рублевой стоимости нефти к экономически обоснованному уровню устраняет для российской валюты ощутимый фактор давления.

Монетарная политика Банка России вряд ли в ближайшие месяцы изменится, как и ключевая ставка. Препятствием для ее снижения выступает всплеск инфляции, произошедший в январе. Отчасти он был обусловлен ежегодной индексацией тарифов на транспорт. В результате в конце месяца годовая инфляция впервые с марта 2019 года достигла отметки 5,3 процента.

Если по итогам ближайшего заседания 12 февраля ЦБ вновь проявит сдержанность в оценках возможности дальнейшего снижения ставки, это способно оказать поддержку рублю. Так как мягкие денежно-кредитные условия являются одним из фундаментальных факторов слабости любой валюты.

Тем не менее геополитические угрозы, скорее всего, и дальше будут создавать большую неопределенность в краткосрочной динамике рубля. Однако, если новые антироссийские меры будут носить, как и раньше, персональный характер, не затрагивая целые сектора экономики и бизнеса, это наверняка выступит одним из драйверов роста рубля. После того, конечно, как утихнет новостной шум.

В случае реализации этого сценария пара USD/RUB уже в конце февраля - начале марта может опуститься в район нижней границы двухмесячного диапазона консолидации 72,65-76,6. Последний раз доллар стоил меньше 73 рублей в августе 2020 года (18 августа - 72,96 рубля). Однако для этого также необходимо, чтобы нефть как минимум оставалась в коридоре 56-60 долларов за баррель по марке Brent. Сейчас - выше 58 долларов.