Как избавить социальные сети от нецензурной лексики

С начала месяца вступили в действие поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", обязующие соцсети удалять сообщения с нецензурной бранью. А также публикации, содержащие данные о гостайне, оправдывающие или призывающие к терроризму, пропагандирующие порнографию и насилие. К недопустимым относятся тексты, информирующие об изготовлении и использовании наркотиков, способах совершения самоубийства, дистанционной продаже алкоголя.

Когда мы в Сети, мы не в комнате калякаем с друзьями, не в чистом поле перекликаемся. Мы в таком же общественном пространстве, как городская площадь, супермаркет или вагон трамвая. Фото: Антон Буценко / ТАСС

Один нюанс: соцсети должны выявлять и удалять незаконный контент самостоятельно. Это уточнение и вызвало бурную и неоднозначную реакцию. В первую очередь потому, что непонятно: каким образом обеспечить выполнение этого закона?

При всех разговорах о верховенстве закона в практической деятельности компании - создательницы успешных соцсетей руководствуются своим регламентом. Компании, зарегистрированные в России (VK, например), вероятно, подгонят его под федеральный закон. Те же, кто к России юридического и физического отношения не имеет, как Facebook, Inc, чьи серверы и офисы расположены по всему миру, подумают, но как отреагируют, неизвестно. Возникает коллизия.

Эта коллизия неприятна. Допустим, какой-нибудь Вася Пупкин в каждом своем фейсбучном посте через слово применяет по отношению к погоде, теще и собственному автомобилю выражения, которые считаются запретными.

И что теперь делать?

А дальше, подсказывают мне и здравый смысл, и знающие люди, штраф выпишут самому автору публикации Васе Пупкину. Потому что "Фейсбук" далеко, у провайдера профессиональные корпоративные адвокаты, с которыми придется долго "бодаться", а Вася - вот он, весь как на ладони.

Так что, похоже, скоро мат в интернете окажется исключительной привилегией русскоязычных эмигрантов где-нибудь на Брайтон-Бич.

Смех и грех?

Так и не так.

Вынося за скобки сложный и имеющий многовековую историю вопрос об уместности непечатных выражений в тех или иных обстоятельствах и в том или ином контексте художественных произведений, их описывающих ("Ах, Василий Петрович, ну зачем вы уронили мне на ногу столь тяжелую батарею..."), заметим только, что принятие этого закона закрепляет де-юре сложившийся к нашему времени статус социальных сетей: не узкий закрытый клуб "компьютерных гиков", а просто общедоступное общественное пространство, полностью уравненное в правах с пространством физическим.

Принятие закона закрепляет сложившийся статус соцсетей как общедоступного общественного пространства

Никого же не удивляет, что безответственный сетевой треп и флирт могут привести к вполне реальному разводу и, к величайшему сожалению, к вполне реальной травле. Что же странного, что и вести себя на этой всемирной агоре надо как на городской площади, а не как в чистом поле и не в закрытой комнате с близкими друзьями.

Мнение юристов

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин подчеркнул: для блогеров, администраторов "пабликов" и рядовых пользователей соцсетей дополнительные обязанности законом не предусмотрены.

"Давайте не будем передергивать и все-таки внимательно станем читать закон: там установлен не запрет использования нецензурной лексики в социальных сетях, а обязанность владельцев социальных сетей по мониторингу и блокировке такой информации, - сказал он. - Причем под "социальными сетями" законодатель понимает сайты либо страницы сайтов в сети "Интернет", которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей на территории России. Роскомнадзор планирует создать реестр таких ресурсов, идентифицировать их владельцев и следить за исполнением ими требований закона".

Константин Добрынин подчеркивает: выражаться крепко и нецензурно пользователям никто не запретил. "Вероятность блокировки таких публикаций - да, увеличилась, - говорит он. - Поэтому, если хотите, чтобы ваш литературный перл повисел подольше, старайтесь научиться изящно ругаться без мата. Новый закон требует от администраторов соцсетей проводить постоянный мониторинг размещаемого контента и оперативно рассматривать обращения о выявлении запрещенной информации. В случае обнаружения таких материалов владелец соцсети теперь обязан незамедлительно принять меры по ограничению к ним доступа. Этим же параллельно будет заниматься Роскомнадзор. По логике закона блокировке будут подлежать не любые нецензурные слова, а публикации, которые, в том числе и с помощью нецензурных выражений, оскорбляют человеческое достоинство, общественную нравственность или выражают явное неуважение к обществу и государству".

В свою очередь, член Ассоциации юристов России Алиса Борисова обращает внимание, что новым законом не затрагиваются приложения-мессенджеры, например WhatsApp, в том числе по вопросу употребления пользователями нецензурной брани, поскольку их невозможно отнести к социальным сетям.

"Поскольку пользователи мессенджеров осуществляют общение не в открытом широком доступе для всех, а создают внутри "группы по интересам", такие как чаты по проведению марафонов, родительский чат, дружеский или семейный чат и т.п., следовательно, круг участников имеет достаточно ограниченное количество пользователей, и, как следствие, само приложение-мессенджер не подпадает под понятие "социальная сеть" с пятисоттысячной аудиторией", - говорит она.

По ее мнению, принятие нового закона о запрете нецензурной брани на личных страничках пользователей в соцсетях, на сайтах в сети "Интернет", является фактически дополнением к ранее принятым законам о защите прав человека, его чести и достоинстве, которые запрещали применять ненормативную лексику в общественных местах.

"Таким образом, новый закон о запрете использования нецензурной лексики в сети "Интернет", не являясь карательным для пользователей, обращает внимание на то, что браниться плохо не только в реальной жизни, но и в социальных сетях", - полагает Алиса Борисова.

Кстати, ранее звучала информации, что разрабатываются поправки в КоАП, предусматривающие санкции за унижение чести и достоинства другого лица, высказанные онлайн.

Подготовил Владислав Куликов