Как избавить социальные сети от нецензурной лексики

Новости

В Киргизии по подозрению в коррупции задержан действующий депутат парламента 21:38
На западе столицы перекрыто движение из-за аварии 21:30
Кокорин включен в заявку "Фиорентины" на матч против "Интера" 21:20
В США неизвестный угнал машину с вакциной 21:02
В Москве подросток умер после катания на "ватрушке" 20:57
В Минэнерго объяснили причины роста розничных цен на бензин 20:42
За участие в несанкционированной акции арестован мужчина с французским гражданством 20:27
В Ингушетии обнаружена стела с неизвестными науке петроглифами 20:21
Собянин: Объем стационарной помощи онкобольным в Москве вырос на треть 20:04
Курсы доллара и евро расчетами "завтра" снизились по итогам торгов 19:52
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 22 копейки 19:32
Собянин: Пожилые переносят прививку от COVID-19 легче молодых 19:27
Путин наградил красноярских пожарных посмертно 19:12
Компьютерный клуб опечатали из-за несоблюдения антиковидных мер 19:09
Коммунальные службы столицы начали борьбу со снегопадом 19:07
Хуснуллин: Аварии в ЖКХ в среднем устраняют за час 18:49
Суд в Москве арестовал двоих напавших на омоновцев граждан и назначил штраф Соболь 18:47
Собянин: Массовые мероприятия в Москве разрешать рано 18:42
Получить новую профессию за счет государства смогут 115 тысяч россиян 18:39
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается 18:30
Ученица Тутберидзе Акатьева стала чемпионкой России среди юниоров 18:29
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до 6 февраля 18:24
В жилом доме в центре Москвы нашли похожий на бомбу предмет 18:22
Украинская партия постановила запустить процедуру импичмента Зеленскому 18:22
Дело о гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге передано в суд 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 19:50
Рубрика: Общество

Попрошу не выражаться

Как избавить социальные сети от нецензурной лексики
Текст: Михаил Визель
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8375)
С начала месяца вступили в действие поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", обязующие соцсети удалять сообщения с нецензурной бранью. А также публикации, содержащие данные о гостайне, оправдывающие или призывающие к терроризму, пропагандирующие порнографию и насилие. К недопустимым относятся тексты, информирующие об изготовлении и использовании наркотиков, способах совершения самоубийства, дистанционной продаже алкоголя.
Когда мы в Сети, мы не в комнате калякаем с друзьями, не в чистом поле перекликаемся. Мы в таком же общественном пространстве, как городская площадь, супермаркет или вагон трамвая. Фото: Антон Буценко / ТАСС Когда мы в Сети, мы не в комнате калякаем с друзьями, не в чистом поле перекликаемся. Мы в таком же общественном пространстве, как городская площадь, супермаркет или вагон трамвая. Фото: Антон Буценко / ТАСС
Когда мы в Сети, мы не в комнате калякаем с друзьями, не в чистом поле перекликаемся. Мы в таком же общественном пространстве, как городская площадь, супермаркет или вагон трамвая. Фото: Антон Буценко / ТАСС

Один нюанс: соцсети должны выявлять и удалять незаконный контент самостоятельно. Это уточнение и вызвало бурную и неоднозначную реакцию. В первую очередь потому, что непонятно: каким образом обеспечить выполнение этого закона?

Фото: iStock
Названы регионы, где чаще всего ругаются матом

При всех разговорах о верховенстве закона в практической деятельности компании - создательницы успешных соцсетей руководствуются своим регламентом. Компании, зарегистрированные в России (VK, например), вероятно, подгонят его под федеральный закон. Те же, кто к России юридического и физического отношения не имеет, как Facebook, Inc, чьи серверы и офисы расположены по всему миру, подумают, но как отреагируют, неизвестно. Возникает коллизия.

Эта коллизия неприятна. Допустим, какой-нибудь Вася Пупкин в каждом своем фейсбучном посте через слово применяет по отношению к погоде, теще и собственному автомобилю выражения, которые считаются запретными.

И что теперь делать?

А дальше, подсказывают мне и здравый смысл, и знающие люди, штраф выпишут самому автору публикации Васе Пупкину. Потому что "Фейсбук" далеко, у провайдера профессиональные корпоративные адвокаты, с которыми придется долго "бодаться", а Вася - вот он, весь как на ладони.

Так что, похоже, скоро мат в интернете окажется исключительной привилегией русскоязычных эмигрантов где-нибудь на Брайтон-Бич.

Смех и грех?

Так и не так.

Вынося за скобки сложный и имеющий многовековую историю вопрос об уместности непечатных выражений в тех или иных обстоятельствах и в том или ином контексте художественных произведений, их описывающих ("Ах, Василий Петрович, ну зачем вы уронили мне на ногу столь тяжелую батарею..."), заметим только, что принятие этого закона закрепляет де-юре сложившийся к нашему времени статус социальных сетей: не узкий закрытый клуб "компьютерных гиков", а просто общедоступное общественное пространство, полностью уравненное в правах с пространством физическим.

Принятие закона закрепляет сложившийся статус соцсетей как общедоступного общественного пространства

Никого же не удивляет, что безответственный сетевой треп и флирт могут привести к вполне реальному разводу и, к величайшему сожалению, к вполне реальной травле. Что же странного, что и вести себя на этой всемирной агоре надо как на городской площади, а не как в чистом поле и не в закрытой комнате с близкими друзьями.

Мнение юристов

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин подчеркнул: для блогеров, администраторов "пабликов" и рядовых пользователей соцсетей дополнительные обязанности законом не предусмотрены.

"Давайте не будем передергивать и все-таки внимательно станем читать закон: там установлен не запрет использования нецензурной лексики в социальных сетях, а обязанность владельцев социальных сетей по мониторингу и блокировке такой информации, - сказал он. - Причем под "социальными сетями" законодатель понимает сайты либо страницы сайтов в сети "Интернет", которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей на территории России. Роскомнадзор планирует создать реестр таких ресурсов, идентифицировать их владельцев и следить за исполнением ими требований закона".

Константин Добрынин подчеркивает: выражаться крепко и нецензурно пользователям никто не запретил. "Вероятность блокировки таких публикаций - да, увеличилась, - говорит он. - Поэтому, если хотите, чтобы ваш литературный перл повисел подольше, старайтесь научиться изящно ругаться без мата. Новый закон требует от администраторов соцсетей проводить постоянный мониторинг размещаемого контента и оперативно рассматривать обращения о выявлении запрещенной информации. В случае обнаружения таких материалов владелец соцсети теперь обязан незамедлительно принять меры по ограничению к ним доступа. Этим же параллельно будет заниматься Роскомнадзор. По логике закона блокировке будут подлежать не любые нецензурные слова, а публикации, которые, в том числе и с помощью нецензурных выражений, оскорбляют человеческое достоинство, общественную нравственность или выражают явное неуважение к обществу и государству".

Фото: iStock
Как уберечь детей от дурного влияния сетей

В свою очередь, член Ассоциации юристов России Алиса Борисова обращает внимание, что новым законом не затрагиваются приложения-мессенджеры, например WhatsApp, в том числе по вопросу употребления пользователями нецензурной брани, поскольку их невозможно отнести к социальным сетям.

"Поскольку пользователи мессенджеров осуществляют общение не в открытом широком доступе для всех, а создают внутри "группы по интересам", такие как чаты по проведению марафонов, родительский чат, дружеский или семейный чат и т.п., следовательно, круг участников имеет достаточно ограниченное количество пользователей, и, как следствие, само приложение-мессенджер не подпадает под понятие "социальная сеть" с пятисоттысячной аудиторией", - говорит она.

По ее мнению, принятие нового закона о запрете нецензурной брани на личных страничках пользователей в соцсетях, на сайтах в сети "Интернет", является фактически дополнением к ранее принятым законам о защите прав человека, его чести и достоинстве, которые запрещали применять ненормативную лексику в общественных местах.

"Таким образом, новый закон о запрете использования нецензурной лексики в сети "Интернет", не являясь карательным для пользователей, обращает внимание на то, что браниться плохо не только в реальной жизни, но и в социальных сетях", - полагает Алиса Борисова.

Кстати, ранее звучала информации, что разрабатываются поправки в КоАП, предусматривающие санкции за унижение чести и достоинства другого лица, высказанные онлайн.

Подготовил Владислав Куликов

Общество СМИ и соцсети

Главное сегодня

Президент утвердил наказание за пропаганду "веселящего газа"
Решетников сообщил о подготовке новых мер поддержки занятости и бизнеса
Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю
Захарова: Запад уводит внимание от собственных проблем
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно