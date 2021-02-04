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04.02.2021 15:05
Рубрика: Общество

Какие специалисты по цифровым технологиям нужны школам и вузам

Текст: Мария Агранович
Опыт "удаленки" показал: около 20 процентов российских педагогов не владеют навыками, необходимыми для дистанционной работы, как правило, связанной с цифровыми технологиями. А между тем, востребованность квалифицированных преподавателей в этой области в последние годы возрастает и будет только расти.

Эксперты Высшей школы экономики выяснили, кто из "цифровых" специалистов сегодня на пике спроса в школах и других образовательных учреждениях, и какими навыками прежде всего должны владеть кандидаты на такую работу. Рассматривались вакансии на одной из самых популярных рекрутинговых платформ - Headhunter.ru.

Фото: Пресс-служба Минпросвещения России
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Итак, больше всего вакансий - более половины - для преподавателей исключительно информатики. Еще 14% подразумевают совместительство: уроки не только по информатике, но и по математике, физике. Причем основной запрос на таких "многостаночников" - от общеобразовательных школ. Треть же всех размещенных вакансий - для учителей робототехники и технологии.

Дефицит "цифровых специалистов" явно виден в группе вузов и колледжей: от тех и других размещено почти по 40 процентов вакансий. Около пятой части всех позиций - от школы. Есть запрос и от образовательных онлайн-платформ, но небольшой - всего 2 процента.

Какую зарплату предлагают тем, кто учит детей "цифре"?

Средний уровень дохода - 34 500 рублей. Но более чем в половине вакансий оплата труда ниже - от 15 000 до 30 000 рублей.

На зарплату в 34 с лишним тысячи рублей могут рассчитывать преподаватели информатики. При этом если педагог совмещает преподавание информатики с физикой или математикой, то получать будет больше - около 37 тысяч рублей. Средний уровень зарплаты, предлагаемой преподавателям робототехники и технологии - 31 792 рубля.

Больше половины рассмотренных вакансий приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. А вот вакансий, подразумевающих работу в сельской местности, совсем мало: всего 17 штук. По словам экспертов, это частично может объясняться тем, что почти три четверти анализируемых вакансий приходится на вузы и организации допобразования, которые чаще всего находятся в городах. При этом есть интересные данные за прошлый год: более 30% школьных учителей информатики и ИКТ работали именно "на селе".

Что должен знать преподаватель информатики или робототехники, если хочет найти хорошую работу?

Прежде всего от соискателей в области цифровых технологий требуются технические навыки, относящиеся либо к одному из языков программирования (SQL, Python, Java15, Pascal и т. д.), либо к тем или иным программным средствам (OS Windows, Linux, MS Publisher и др.). Кроме того, требуются организаторские навыки, навыки деловой коммуникации и умение организовывать дистанционное обучение.

Топ-10 навыков, которыми должен обладать учитель-"цифровик"
  • SQL
  • Python
  • Java
  • Linux
  • 3D-моделирование
  • 3D
  • Объектно-ориентированное программирование
  • Графика
  • Unity
  • OS Windows
Общество Образование

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