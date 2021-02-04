Попытки конгресса США повлиять на ситуацию с блогером Алексеем Навальным - это вмешательство в юрисдикцию российского судопроизводства, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее стало известно, что группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о введении санкций против РФ в связи с заменой Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

Этот судебный процесс - "сугубо внутреннее дело Российской Федерации, не имеющее никакого отношения ни к США, ни к двусторонним отношениям", заявил Косачев РИА Новости.

"А бряцание санкциями в этом случае - еще и вмешательство в юрисдикцию российского судопроизводства, что, как должно быть хорошо известно конгрессменам и сенаторам, является нарушением базовых принципов, связанных с верховенством закона", - подчеркнул он.