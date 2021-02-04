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04.02.2021 10:26
Рубрика: Власть

Косачев: Проект США по санкциям - вмешательство в юрисдикцию России

Текст: Галина Мисливская
Попытки конгресса США повлиять на ситуацию с блогером Алексеем Навальным - это вмешательство в юрисдикцию российского судопроизводства, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ранее стало известно, что группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о введении санкций против РФ в связи с заменой Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Этот судебный процесс - "сугубо внутреннее дело Российской Федерации, не имеющее никакого отношения ни к США, ни к двусторонним отношениям", заявил Косачев РИА Новости.

"А бряцание санкциями в этом случае - еще и вмешательство в юрисдикцию российского судопроизводства, что, как должно быть хорошо известно конгрессменам и сенаторам, является нарушением базовых принципов, связанных с верховенством закона", - подчеркнул он.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Санкции и антисанкции Россия и США

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