Курсы доллара и евро расчетами "завтра" снизились по итогам торгов

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи 4 февраля снизился на 4309 пунктов, или 43,09 копейки, и составил 75,5852 рублей.

Минимальный курс доллара США составил 75,3025 рублей, максимальный - 76,055 рублей. Всего была заключена 52861 сделка на сумму 216033,7 млн рублей. Это на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Цена последней сделки составила 75,7075 рублей за доллар США.

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" снизился на 7474 пункта, что соответствует 74,74 копейки, до 90,6756 рублей.

Минимальный курс евро составил 90,28 рублей, максимальный - 91,3 рубля. Было заключено 6929 сделок на сумму 27655,8 млн рублей. Это на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Цена последней сделки составила 90,6825 рублей за евро.