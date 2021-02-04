Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов выступил с обращением к студентам в связи с событиями последних дней.

Дорогие вышкинцы!

Сегодня мы с вами находимся в ситуации резко накалившегося общественного конфликта. К большому сожалению, все чаще его участники отказываются от диалога в пользу обострения и мобилизации. Такого рода призывы для университета - ловушка, в которую нам нельзя попадать.

Мы много с вами говорили о том, что настоящий университет не должен становиться площадкой политической борьбы, и это ключевой залог академической свободы в наших стенах.

Этот принцип касается университетов в России, США, Италии, Германии или Корее, он универсален и наднационален. Сегодня я вижу попытки вовлечь Вышку в политику или как минимум ее расколоть. "Ты за преступную власть или за прекрасную Россию будущего", - вопрошают сетевые активисты. "Доколе Вышка будет поддерживать пятую колонну", - слышим мы в эфире консервативных медиа.

Отвечу. Мы за науку и за образование. В этом состоит наш вклад в Россию. Мы для этого объединились в университет. Мы считаем, что университету по силам объединять людей с самыми разными политическими позициями. И не только объединять, но и предлагать обществу и государству профессионально обоснованные, сделанные с холодной головой решения. Университет - это поле выращивания общественного консенсуса, но не зона агитации и "автоматической мобилизации".

Я уважаю всех членов вышкинского сообщества, считаю их талантливыми и зрелыми людьми, способными нести ответственность за свои поступки. Даже если эти поступки ошибочны. Мы никогда не преследовали студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений и не будем этого делать. Те, кто попал под арест или получил штраф за участие в несогласованных акциях, они уже наказаны по решению суда. Однако я хотел бы напомнить о принятых нами правилах внутреннего распорядка и о том, что участие в политической борьбе с использованием ресурса университета, будь то наш бренд или другие наши корпоративные ресурсы, недопустимо. Мы будем последовательно и жестко пресекать такого рода попытки.

Ответственность за свои действия вне университета каждый наш студент, сотрудник, преподаватель должен нести самостоятельно. Именно этим руководствуется администрация НИУ ВШЭ: мы рассматриваем каждый кейс в рамках общих для всех правил, исходя в первую очередь из интересов образовательного процесса и научной деятельности. Университет не может и никогда не будет подстраиваться под расписание уличных протестов и ориентироваться на график тех или иных гражданских акций, тем более находящихся вне рамок существующего правового поля.

В результате реализации такой политики Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Алексея Навального. НИУ ВШЭ второй день получает в свой адрес грубые угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань, различные ультимативные требования. По своей риторике и эстетике эти угрозы мало отличаются от того, что мы получали в свой адрес от "новых черносотенцев". Стратегия и тактика интернет-войн одинакова вне зависимости от того, на чьей ты стороне. Эти информационные атаки - отнюдь не приглашение к уважительному диалогу, который мы с вами привыкли вести. Это типичный сетевой хейт, цель которого - вывести нас с вами из состояния психологического равновесия, спровоцировать на эмоциональные поступки. Эмоциональная мобилизация и есть та среда, в которой политики могут добиваться своих политических целей. Университет точно пострадает от участия в такого рода борьбе.

В ВШЭ готовы обсуждать проблемы, но не в жанре абстрактных публичных кампаний, а в ходе конструктивного диалога

Университет по-прежнему открыт. Мы готовы обсуждать все проблемы, но не на трибуне митинга и не в жанре абстрактных публичных кампаний, ориентированных на поднятие градуса эмоционального настроя широкой общественности. Считаю исключительно важным именно сейчас сохранять университетские традиции содержательного, конструктивного и спокойного диалога.

Университет не должен соглашаться жить ни по закону площади, ни по закону казармы. У него свой путь, давайте оставаться на нем. Берегите наш университет. И берегите себя.

Публикуется по сайту Высшей школы экономики (www.hse.ru)