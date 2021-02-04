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04.02.2021 22:19
Рубрика: Власть

Лавров провел первый телефонный разговор с новым госсекретарем США

Текст: Екатерина Забродина
В четверг, 4 февраля, у главы российского МИД Сергея Лаврова состоялся первый телефонный разговор с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном. На Смоленской площади сообщили, что Лавров поздравил американского коллегу с назначением.
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Дипломаты приветствовали продление СНВ-3 еще на пять лет, затронули тему контроля над вооружениями с учетом выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обсудили перспективы Договора по открытому небу. Российский министр повторил предложение Москвы сделать совместные заявления о недопустимости ядерной войны и о невмешательстве во внутренние дела друг друга.

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Отдельно стороны затронули ситуацию вокруг Навального, сообщили на Смоленской площади. "Министр дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему РФ. Обратил внимание госсекретаря на проблемы... преследования в США лиц, протестовавших в связи с результатами президентских выборов, и призвал к... транспарентности судебных процедур", - говорится в заявлении МИД.

Кроме того, собеседники выразили взаимную готовность к "устранению накопившихся сложностей в функционировании диппредставительств России и США на территории двух стран". Речь шла и о сотрудничестве в разработке вакцин.

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