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04.02.2021 16:46
Рубрика: Культура

Ленинка станет крупнейшей библиотекой в мире

Текст: Наталья Лебедева
Россияне получат крупнейшую в мире библиотеку после того, как Российская государственная библиотека объединится с Российской книжной палатой. Объединенный фонд составит около 200 миллионов документов. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Что из этого следует, рассказали генеральный директор РГБ Вадим Дуда и генеральный директор Российской книжной палаты Елена Ногина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Российская книжная плата - важнейшая институция на нашем культурном небосклоне, и она должна полностью сохранить свою идентичность внутри РГБ. Мы исходим из того, что Книжная палата станет отдельным и довольно самостоятельным подразделением Ленинки", - сразу же пресек все спекуляции Вадим Дуда.

Фото: iStock
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По словам Елены Ногиной, объединение двух огромных структур устранит существующее сегодня дублирование усилий по каталогизации, учету и хранению книг, упростит систему обязательного экземпляра, снизив издержки издателей. Ранее Книжная палата вела свой каталог, а РГБ - свой. В результате книга описывалась несколько раз, хранение было организовано в Можайске и в центре Москвы на Воздвиженке. Дублировались функции и в работе с издательствами: им требовалось пройти через два разных интерфейса, чтобы сдать обязательный электронный экземпляр. Что, увы, делали не все. Важная задача - создание единой цифровой экосистемы, в которой нуждается все книжное сообщество. Речь идет о цифровой платформе, которая бы аккумулировала бы полный библиографический каталог, аннотации всех издаваемых книг, информацию о тиражах, рекомендуемых розничных ценах…

Но это в будущем. А пока РГБ и Книжная палата готовят "незначительные изменения" в законодательство, чтобы закрепить переход. Это предстоит сделать до 15 марта. "Наш главный посыл - минимум изменений. Главное сохранить то, что есть, а потом уже будем думать над улучшениями", - подчеркнул Дуда.

Успокоим издателей: обязательные экземпляры по-прежнему принимают по известному всем адресу: Звездный бульвар, дом 17, строение 1.

Конечно, предстоит решить массу сложнейших вопросов, связанных с недвижимостью и книгохранилищами, многомиллионными фондами и необходимой инвентаризацией, юридическими тонкостями авторского права и использованием современных IT-технологий. На это уйдет не один месяц, а то и год. Неизбежно возникнет и вопрос финансирования, ведь бюджеты обеих организаций на этот год уже утверждены.

"Каждый руководитель понимает, чудес не бывает, поэтому старается предусмотреть какие-то резервы. И наших ресурсов точно хватит на то, чтобы поднять зарплату сотрудников Книжной палаты до уровня зарплаты сотрудников Ленинки, когда произойдет объединение", - заверил Вадим Дуда.

Дополнительное финансирование потребуется и на реставрацию книгохранилища в Можайске. Ремонт могут начать в 2023 году.

Фото: iStock
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Рассказывая о совместных планах на будущее, и Вадим Дуда, и Елена Ногина в один голос говорили об острой необходимости изменить законы об обязательном экземпляре и библиотечном деле, которые давно устарели. Так, фактически, вне закона оказываются электронные книги, которые сегодня нельзя внести в общий реестр книг. Масса лакун и в определении самого понятия "национальный книжный фонд". Восполнять пробелы намерены в тесном сотрудничестве с издателями, книжными торговцами и библиотекарями.

Одним из приоритетов совместной работы станет раскрытие потенциала библиотечной сети России, а это около 40 000 общедоступных библиотек. По оценкам экспертов, если все библиотеки выполнят свой годовой план по комплектованию, то книжный рынок вырастет сразу более чем на пять процентов. Помочь в этом может и Минкультуры РФ, которое выступило с инициативой субсидировать комплектование не только федеральных библиотек, но и региональных и муниципальных.

Кстати

В фонде Российской государственной библиотеки хранится 113,2 млн документов (47,5 млн единиц хранения). Фонд Российской книжной палаты - 80 миллионов документов.

А как у них?

Крупнейшие библиотеки мира

Британская библиотека (Великобритания, Лондон) - 170 млн единиц хранения.

Библиотека Конгресса (США, Вашингтон) - 168,3 млн единиц хранения.

Нью-Йоркская публичная библиотека (США, Нью-Йорк) - 53,1 млн единиц хранения.

Библиотека и Архив Канады (Канада, Оттава) - 48 млн единиц хранения.

Российская национальная библиотека (Россия, Санкт-Петербург) - 38,4 млн единиц хранения.

Национальная парламентская библиотека (Япония, Токио, Киото) - 35, 7 млн единиц хранения.

Культура Литература

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