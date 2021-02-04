Матвиенко рассказала о перспективах проекта "Онкопатруль"

Современная система онкологической помощи является одним из главных приоритетов России, крайне важно развивать диагностику рака на ранней стадии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В четверг глава Совфеда, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко и НМИЦ радиологии Андрей Каприн посетили фотовыставку, посвященную итогам общероссийского проекта "Онкопатруль" за 2019-2020 годы. Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

"Современная система онкологической помощи является одним из главных приоритетов в нашей стране", - констатировала спикер.

По словам Матвиенко, главная цель Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями - "напомнить, что сегодня диагноз рак - это уже не смертельно, а также что своевременная диагностика является самым эффективным оружием в борьбе против онкологических заболеваний".

Глава СФ особо подчеркнула необходимость расширять возможности диагностики рака на ранней стадии. Поэтому Совет Федерации совместно с МНИОИ радиологии инициировали проект "Онкопатруль", в рамках которого россияне могут пройти обследование прямо на работе, в медпунктах своих организаций. Такой пункт появился и в здании верхней палаты. По словам Валентины Матвиенко, за два дня его посетили более 130 человек.

Всего же проект "Онкопатруль" охватил более четырех тысяч граждан в десяти регионах страны.

"Проект будет продолжаться, будет расширяться география регионов, в которых будет проходить "Онкопатруль", расти количество обследований, а вместе с ними и уровень онконастороженности, то есть ответственности людей за свое здоровье", - подчеркнула Валентина Матвиенко.