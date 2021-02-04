МЭР: Необходимости в продлении соглашений по фиксации цен на продукты нет

Потребности в продлении существующих соглашений и заключении новых о фиксации цен на продовольствие на данный момент нет, заявил на брифинге министр экономического развития Максим Решетников.

"Окончательное решение будет приниматься в марте. Но, по крайней мере, минпромторг и минсельхоз считают, что принятых мер достаточно, мы это на сегодняшний момент подтверждаем", - пояснил он.

Напомним, такие соглашения минпромторг, минсельхоз, крупнейшие торговые сети и производители подсолнечного масла и сахара 16 декабря заключили соглашения об установлении на первый квартал 2021 года предельных цен на эти продукты: в рознице подсолнечное масло не может продаваться дороже 110 рублей за литр, сахар - дороже 46 рублей за кг. По словам Решетникова, минэкономразвития, минпромторг и минсельхоз в постоянном режиме следят за ситуацией в рамках своих компетенций. Торговые сети рассказывают об изменениях и о том, какие запросы на повышение цен они получают от производителей. И ведомства анализируют, насколько обоснованы эти запросы.

"Понятно, что мы не занимаемся регулированием отношений производителей и потребителей в каждом конкретном случае. Это вредно для экономики. Но в то же время мы смотрим, какие существуют обоснования у производителей, так или иначе индексация, идет режим мягких консультаций", - рассказал министр.

По его словам, сейчас к соглашениям об установлении предельных цен на подсолнечное масло и сахар присоединились 8 тыс. участников. Это говорит о том, что бизнес проявил высокую сознательность, считает Решетников.

В то же время Россия плотно интегрирована в мировую экономику. А в мировой экономике сейчас мировые цены достигли пиковых значений за достаточно длительное время, и это тоже следствие пандемии. С одной стороны, многие страны увеличивают запасы продовольствия. С другой стороны, есть риски сокращения урожая основных культур в отдельных странах-экспортерах. Все это создает большую волатильность на рынках, которая транслируется на российский рынок. Предотвратить это как раз должен механизм "зернового демпфера", который в России вступит в силу с 1 апреля. Он предполагает установление плавающей пошлины на зерно (в зависимости от цены на зерно на мировом рынке) и в то же время поддержку отечественных сельхозтоваропроизводителей.

Однако на полках магазинов принятые правительством меры отразятся не сразу, предупредил министр.

"Люди идут в магазин, смотрят на цены и говорят: "Что? Как так? Министр вчера сказал, а цены сегодня не отреагировали". Но это понятно, потому что задействованы очень большие цепочки производителей, переработчиков, сетей", - пояснил Решетников.

"Эффект от решений правительства в конечные цены виден не сразу, это длительный процесс. Но если мы не хотим возвращаться к государственному регулированию цен (а мы этого не хотим, считаем это очень вредным для экономики), мы должны преодолевать ситуацию экономическими методами", - считает Максим Решетников.