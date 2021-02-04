Международный Акустический Инженерный Форум пройдет 11 февраля в режиме онлайн

11 февраля 2021 года пройдет ежегодный XII Международный Акустический Инженерный Форум - главное акустическое событие года. Это единственное в России мероприятие подобного уровня, которое объединяет лучших практических специалистов в области звуко-виброизоляции, а также акустики помещений. В работе Форума примут участие более тысячи участников, в том числе из-за рубежа.

Организатор мероприятия компания "Acoustic Group" - ведущий производитель звукоизоляционных материалов в России.

Минувший год внес коррективы в привычный уклад жизни. Многие компании перешли на "удаленку", и мы стали больше времени проводить дома. Тема защиты от шума стала как никогда актуальной. И если раньше этот пункт не стоял на первом месте, и многие застройщики пренебрегали звукоизоляционными решениями при возведении зданий, то теперь качественная звукоизоляции - тот момент, на который потенциальные покупатели жилья обращают пристальное внимание.

Эксперты форума обсудят, как изменился строительный рынок и рынок строительных материалов за минувший год в целом, а также какие звукоизоляционные решения появились, и что из этого будет наиболее актуальным в ближайшей перспективе.

За 4 часа работы Форума, который пройдет в формате онлайн, прозвучат 8 докладов на самые актуальные темы в сфере акустического комфорта и звукоизоляции. Каждый доклад - это реальный кейс, в котором сосредоточен опыт ведущих экспертов отрасли. В частности, эксперты расскажут о том, с помощью каких материалов и технологий возможно защититься от шума и вибраций в условиях городской среды. Например, особенности применения конструкции плавающего пола в зданиях, расположенных вблизи путей рельсового транспорта.

В числе спикеров Форума примут участие руководители ведущих компаний рынка и профильных научных учреждений. В частности, "УРСА Евразия", "Saint-Gobain", "KNAUF", "Getzner", "СТД Петрович", "PAROC", "ТЕХНОНИКОЛЬ", ННГАСУ, НИИСФ РААСН. Спикеры расскажут о том, с какими вызовами пришлось столкнуться в прошедшем году, а также поделятся прогнозами на будущее.

За 12 лет существования Форума, его посетили участники из 20 стран мира, в том числе более 300 высококлассных специалистов. В этом году ожидается более тысячи онлайн-участников.

Эксперты расскажут о новых технологиях, инженерных решениях, об особенностях акустического проектирования в России и Европе. В частности, о виброзащите зданий от рельсового транспорта, о шумозащитных экранах, противовзломных звукоизолирующих межквартирных стенах и ГКЛ. Также спикеры подведут итоги 2020 года и дадут прогноз развития рынка строительных и звукоизоляционных материалов.

Регистрация на Форум доступна с 1 февраля 2021 года на сайте.

Задать вопросы, связанные с Форумом, можно по телефону 8 (926) 227-03-11 или направив их на почту reklama@acoustic.ru

Материал предоставлен ООО "ТД Акустик Групп"