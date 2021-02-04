Минцифры: Проект о геолокации телефонов запрещает передачу разговоров

Законопроект, упрощающий получение данных о геолокации граждан, запрещает передавать содержание переговоров или сообщений с мобильных устройств без согласия абонентов или без судебного решения. Основная цель документа - облегчить оперативный поиск пропавших без вести людей, дали разъяснения в Минцифре.

Закон "О связи" гарантирует тайну переписки, телефонных переговоров и почтовых отправлений. Сведения, подпадающие под тайну связи, могут выдаваться третьим лицам только на основании решения суда. Это приводит к ситуациям, когда при поиске пропавших людей операторы связи не имеют права передавать координаты профильным органам.

Доработать данный законопроект поручил летом 2020 года президент России Владимир Путин. На затягивание сроков его подготовки обратил внимание директор Центра поиска пропавших людей Григорий Сергеев. Документ был инициирован Госдумой и Советом Федерации еще в 2019 году, но прошел лишь первое чтение.

Осенью 2020 года Общественная палата провела экспертизу и в целом одобрила проект закона, однако попросила документ доработать - добавить условия предоставления данных и меры по увеличению точности определения местоположения абонентов.

Искать человека будут не по данным геолокационных приложений, установленных в его телефоне, а по точкам пересечения радиоволн с двух и более базовых станций связи. В первоначальной версии документа такого уточнения не было, сведения о геолокации предполагалось предоставлять без судебного решения по мотивированному запросу правоохранительных органов в порядке, установленном правительством. В доработанной Минцифрой версии документа полномочия правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации исключены, а получение данных о геолокации по запросу правоохранительных органов возможно только с оборудования операторов связи.

Обновленная версия законопроекта направлена на согласование в федеральные ведомства для обсуждения их позиций, сообщили в Минцифре. По результатам согласования документ будет представлен для общественного обсуждения, в том числе на площадке Общественной палаты.

Ранее в 2019 году президент подписал поправки к закону "Об оперативно-розыскной деятельности", которые разрешают использовать геолокацию смартфона для поиска пропавших детей.