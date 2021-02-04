Минцифры: Проект о геолокации телефонов запрещает передачу разговоров

Новости

Контроль за древесиной поручили электронной системе 15:55
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов: Университет - не зона политической борьбы 15:23
Приговор в отношении Данте Алигьери может быть пересмотрен спустя 700 лет 15:18
В Екатеринбурге аферистка обманула 384 человек на 40 млн рублей 15:09
В Сочи пьяный мужчина сообщил о минировании моста 15:02
Трейлер: японцы выпустят ремейк культового хоррора "Куб" 14:59
Чернышенко и Фурсенко провели оргкомитет по Году науки и технологий 14:53
В ЕС готовят петицию относительно запрета красок тату 14:52
В Британии запретили вещание китайского телеканала CGTN 14:48
"Все боятся назвать причину": друг о смерти Василия Ланового 14:41
Обвиняемых по делу о прорыве дамбы на Сейбе отпустили из-под стражи 14:37
Мировые цены на продовольствие с начала года резко выросли 14:34
У госпитализированного мэра Ульяновска подтвердился COVID-19 14:28
"Уокер", "Бэтвумен", "Флэш" и другие: The CW продлил 12 сериалов 14:27
В Москве водителей призвали к осторожности из-за снегопада 14:25
Появились первые версии причин пожара на складе в Красноярске 14:25
Умер исполнитель роли Тарзана Майк Генри 14:09
Американские сценаристы назвали номинантов своей премии 14:02
В Ленобласти СК проверит перинатальный центр, куда не пустили роженицу 13:52
В Швейцарии пройдет референдум об избирательном праве для 16-летних 13:47
Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса 13:40
Стандарты работы домов престарелых предлагают изменить 13:32
Уральские металлурги придумали, как улучшить производство стали 13:31
В Московском зоопарке родился птенец пеликана 13:26
В Германии собак научили с 94-процентой точностью выявлять больных COVID-19 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 15:26
Рубрика: Экономика

Минцифры: Проект о геолокации телефонов запрещает передачу разговоров

Текст: Ирина Алпатова
Законопроект, упрощающий получение данных о геолокации граждан, запрещает передавать содержание переговоров или сообщений с мобильных устройств без согласия абонентов или без судебного решения. Основная цель документа - облегчить оперативный поиск пропавших без вести людей, дали разъяснения в Минцифре.

Закон "О связи" гарантирует тайну переписки, телефонных переговоров и почтовых отправлений. Сведения, подпадающие под тайну связи, могут выдаваться третьим лицам только на основании решения суда. Это приводит к ситуациям, когда при поиске пропавших людей операторы связи не имеют права передавать координаты профильным органам.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Девять правил, которые защитят от кражи персональных данных

Доработать данный законопроект поручил летом 2020 года президент России Владимир Путин. На затягивание сроков его подготовки обратил внимание директор Центра поиска пропавших людей Григорий Сергеев. Документ был инициирован Госдумой и Советом Федерации еще в 2019 году, но прошел лишь первое чтение.

Осенью 2020 года Общественная палата провела экспертизу и в целом одобрила проект закона, однако попросила документ доработать - добавить условия предоставления данных и меры по увеличению точности определения местоположения абонентов.

Искать человека будут не по данным геолокационных приложений, установленных в его телефоне, а по точкам пересечения радиоволн с двух и более базовых станций связи. В первоначальной версии документа такого уточнения не было, сведения о геолокации предполагалось предоставлять без судебного решения по мотивированному запросу правоохранительных органов в порядке, установленном правительством. В доработанной Минцифрой версии документа полномочия правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации исключены, а получение данных о геолокации по запросу правоохранительных органов возможно только с оборудования операторов связи.

Обновленная версия законопроекта направлена на согласование в федеральные ведомства для обсуждения их позиций, сообщили в Минцифре. По результатам согласования документ будет представлен для общественного обсуждения, в том числе на площадке Общественной палаты.

Ранее в 2019 году президент подписал поправки к закону "Об оперативно-розыскной деятельности", которые разрешают использовать геолокацию смартфона для поиска пропавших детей.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
За сутки в России подтверждено 16 714 случаев COVID-19 в 85 регионах
Песков назвал абсолютно неприемлемым санкционное давление США
В России появится постоянный механизм регулирования экспорта зерна
ФСБ: Более 130 тысяч хакерских сайтов было заблокировано в 2020 году
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона