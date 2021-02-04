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04.02.2021 22:59
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития допускает восстановление доходов россиян в 2021 году

Текст: Татьяна Карабут
Минэкономразвития рассчитывает, что доходы россиян восстановятся уже в этом году, заявил в интервью на телеканале "Россия 24" глава ведомства Максим Решетников.

"Мы рассчитываем, что сейчас режим ограничений снимается, он в последние месяцы был и не такой жесткий. Возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы. Мы увидим восстановление доходов населения в этом году. Оно произойдет в основном в третьем-четвертом кварталах", - пояснил он.

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При этом, по мнению министра, экономика, хотя и не дотягивает до показателей первого квартала прошлого года, когда коронавируса еще не было, но восстанавливается. "Рассчитываем, что динамика, которую мы набрали во втором-третьем кварталах, позволит нам превзойти эти значения", - сказал Решетников.

Напомним, по данным Росстата, снижение реальных располагаемых доходов населения России (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в четвертом квартале прошлого года составило 1,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Тогда как в третьем квартале 2020 года это падение было существенно больше - 5,3%, а во втором составило 7,9%. Падение во втором квартале было самым глубоким с конца 90-х годов.

Всего за прошлый год реальные располагаемые доходы населения снизились на 3,5% в сравнении с 2019 годом. В 2019-м они выросли на 1%.

Экономика Финансы Правительство Минэкономразвития

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