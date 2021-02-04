Минэнерго США допустило рост цен на нефть выше 173 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent может достичь 173 долларов за баррель к 2050 году. Такой прогноз сделало Информационное управление при Минэнерго США в опубликованном 3 февраля докладе о развитии ситуации на глобальных энергетических рынках в период до 2050 года. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в документе рассматривается три сценария - высоких цен, реалистичный и негативный. В первом варианте к 2050 году, стоимость барреля нефти Brent может достигнуть 173 долларов "по курсу 2020 года". В реалистичном сценарии к 2050 году цена Brent составит 95 долларов, а в негативном - 48 долларов за баррель. Авторы прогноза опирались в своих оценках на возможные решения ОПЕК по регулированию нефтяного рынка и действия не входящих в альянс государств.

Сейчас баррель Brent торгуется за 58,8 долларов, а североамериканская марка WTI - 56,1 долларов. Цены растут на данных об 99% уровне выполнения сделки ОПЕК+. Также поддержку котировкам оказывает решение Саудовской Аравии и еще нескольких членов нефтяного картеля дополнительно, сверх своих обязательств, снизить производство в феврале-марте этого года на 1,425 млн баррелей в сутки.