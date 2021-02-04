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Рубрика: Спорт

"Миннесота" Капризова отправлена на карантин

Текст: Максим Домчев

Клуб НХЛ "Миннесота" из-за протокола COVID-19 в полном составе отправлен на карантин как минимум до 11 февраля.

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Такое решение руководство Национальной хоккейной лиги приняло после того, как шесть игроков клуба были внесены в список спортсменов, недоступных для игр из-за протокола коронавируса. Российского нападающего Кирилла Капризова в числе них не оказалось. В список недоступных игроков внесены защитник Джаред Сперджон, нападающие Ник Бьюгстэд, Ник Бонино, Юэль Эрикссон Эк, Маркус Юханссон и Маркус Фолиньо.

В четверг "Миннесота" должна была встретиться с "Колорадо". Этот матч, а также две встречи с "Аризоной" и один из двух матчей против "Сент-Луиса" перенесены.

Тем временем "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата обыграла "Детройт" - 5:1. В составе победителей голевая передача на счету защитника Михаила Сергачева, а голкипер Андрей Василевский отразил 17 бросков.

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