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04.02.2021 17:05
Рубрика: Власть

Минобороны РФ: Российский Ил-76 не нарушал границы Эстонии

Текст: Александр Степанов
Российское военное ведомство опровергло информацию о якобы нарушении российским самолетом Ил-76 воздушного пространства Эстонии. Как рассказали в Минобороны РФ, информацию о нарушении распространил Главный штаб Сил самообороны Эстонии.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Там пояснили, что 3 февраля экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил совершил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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В Минобороны отметили, что полет российского "транспортника" проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. "Экипаж самолета находился на постоянной связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения", - подчеркнули в военном ведомстве. Причем, эстонские диспетчеры ни в день совершения полета, ни в последующие сутки никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли.

В сообщении российского военного ведомства подчеркивается, что полет проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств. Это подтверждено средствами объективного контроля.

О том, что российский самолет Ил-76МД якобы вторгся в воздушное пространство Эстонии сообщил, пресс-секретарь Главного штаба Сил обороны республики. В интервью агентству Би-эн-эс, он рассказал, что якобы нарушение произошло вблизи острова Вайндлоо, где Ил-76 провел менее минуты.

Власть Безопасность Правительство Минобороны

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