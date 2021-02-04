Минтруд предложил изменить правила выплаты пособия по безработице

Минтруд предлагает пересмотреть некоторые моменты выплаты пособия по безработице.

Так, отсчет повышенных выплат по безработице, назначенных на 2021 год, предлагается вести не с момента регистрации человека безработным, а с даты первой выплаты. Об этом говорится в документе, представленном для общественного обсуждения.

Напомним, что в декабре прошлого года правительство сохранило на 2021 год размеры пособия для потерявших работу: максимальный - 12 130 рублей в первые 3 месяца и 5 тысяч - в следующие 3 месяца. Однако по действующим сейчас нормам выплата этих сумм начинается с даты признания человека безработным.

Минтруд же предлагает начинать отсчет выплаты максимального размера пособия с момента первой выплаты, так как отдельные безработные зачастую не могут получать деньги сразу. Это, например, беременные, студенты или призывники, а также люди, которые потеряли работы в связи с ликвидацией предприятия. То есть их могут признать безработными, но по закону соответствующие выплаты таким категориям россиян не положены. Их назначат уже после перерегистрации на бирже труда. Но к тому времени они лишаются возможности получать повышенное пособие. Этот правовой казус предлагается убрать.

По данным Минтруда, ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. По данным Росстата, в декабре уровень безработицы продолжил снижение и составил 5,9 процента. Как напомнил глава ведомства Антон Котяков, больше всего безработных было в августе прошлого года - 6,4 процента от экономически активного населения. Но к концу года численность безработных снизилась с 4,8 миллиона до 4,4 миллиона человек.