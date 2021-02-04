Минздрав продлил приостановку аттестации медработников

Приостановка аттестации медицинских и фармацевтических работников на получение квалификационной категории из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции будет продлена до 2022 года. Приказ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Исключение составляет проведение аттестации на присвоение квалификационной категории впервые и более высокой категории.

Присвоенные ранее квалификационные категории медицинским работникам будут продлены на год.

Ранее аттестация приостанавливалась до 2021 года.