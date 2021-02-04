Новости

Миронов: Коалиции левых сил нет необходимости конкурировать с КПРФ 23:05
Рыбакам разрешат потрошить улов на борту 22:39
В Минтруде разъяснили предлагаемые изменения выплат пособий по безработице 22:35
МИД: РФ продолжит наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу 22:32
В Домодедово в каршеринговой машине нашли енота 22:16
Минздрав продлил приостановку аттестации медработников 22:10
В Подмосковье ковидные ограничения могут снять к концу недели 22:09
В Киргизии по подозрению в коррупции задержан действующий депутат парламента 21:38
На западе столицы перекрыто движение из-за аварии 21:30
Кокорин включен в заявку "Фиорентины" на матч против "Интера" 21:20
В США неизвестный угнал машину с вакциной 21:02
В Москве подросток умер после катания на "ватрушке" 20:57
В Минэнерго объяснили причины роста розничных цен на бензин 20:42
За участие в несанкционированной акции арестован мужчина с французским гражданством 20:27
В Ингушетии обнаружена стела с неизвестными науке петроглифами 20:21
Собянин: Объем стационарной помощи онкобольным в Москве вырос на треть 20:04
Курсы доллара и евро расчетами "завтра" снизились по итогам торгов 19:52
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 22 копейки 19:32
Собянин: Пожилые переносят прививку от COVID-19 легче молодых 19:27
Путин наградил красноярских пожарных посмертно 19:12
Компьютерный клуб опечатали из-за несоблюдения антиковидных мер 19:09
Коммунальные службы столицы начали борьбу со снегопадом 19:07
Хуснуллин: Аварии в ЖКХ в среднем устраняют за час 18:49
Суд в Москве арестовал двоих напавших на омоновцев граждан и назначил штраф Соболь 18:47
Собянин: Массовые мероприятия в Москве разрешать рано 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 23:05
Рубрика: Власть

Миронов: Коалиции левых сил нет необходимости конкурировать с КПРФ

Текст: Ксения Воронцова

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что коалиции левых сил нет необходимости конкурировать с КПРФ на выборах в Госдуму, в будущем объединение с этой партией неизбежно.

Эсеры могут провести ребрендинг после объединения с двумя партиями

В четверг представители эсеров, "За правду" и "Патриотов России" провели встречу с блогерами. Сергей Миронов заявил, что объединение трех партий - естественный ответ на запрос, и время для этого, по его мнению, было выбрано нужное.

"С КПРФ объединение неизбежно", - сказал Миронов, добавив, что единый день голосования в сентябре подтолкнет к этому коммунистов. Политик отметил, что не видит необходимости конкурировать с КПРФ. "Если мы наберем много голосов, если КПРФ наберет много, значит другой состав будет в Госдуме восьмого созыва", - заявил он.

Отвечая на вопрос о конкуренции с партией "Новые люди", Миронов заметил, что проблемы стоит решать по мере их поступления. "Я сейчас не вижу проблемы с партией "Новые люди", никакой проблемы для нашего левого объединения", - сказал он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии КПРФ Партии "Справедливая Россия"

Главное сегодня

Путин наградил красноярских пожарных посмертно
Решетников сообщил о подготовке новых мер поддержки занятости и бизнеса
Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю
Путин утвердил критерии оценки губернаторов
Минтруд направил в аппарат кабмина предложения об индексации пенсий
Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса