Миронов: Коалиции левых сил нет необходимости конкурировать с КПРФ

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что коалиции левых сил нет необходимости конкурировать с КПРФ на выборах в Госдуму, в будущем объединение с этой партией неизбежно.

В четверг представители эсеров, "За правду" и "Патриотов России" провели встречу с блогерами. Сергей Миронов заявил, что объединение трех партий - естественный ответ на запрос, и время для этого, по его мнению, было выбрано нужное.

"С КПРФ объединение неизбежно", - сказал Миронов, добавив, что единый день голосования в сентябре подтолкнет к этому коммунистов. Политик отметил, что не видит необходимости конкурировать с КПРФ. "Если мы наберем много голосов, если КПРФ наберет много, значит другой состав будет в Госдуме восьмого созыва", - заявил он.

Отвечая на вопрос о конкуренции с партией "Новые люди", Миронов заметил, что проблемы стоит решать по мере их поступления. "Я сейчас не вижу проблемы с партией "Новые люди", никакой проблемы для нашего левого объединения", - сказал он.