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04.02.2021 14:34
Рубрика: Экономика

Мировые цены на продовольствие с начала года резко выросли

Текст: Татьяна Карабут

В январе цены на продовольствие в мире продолжили рост восьмой месяц подряд и достигли максимума с июля 2014 года, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Фото: Михаил Солунин/ТАСС
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С декабря прошлого года индекс продовольственных цен вырос на 4,3%. Больше всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар.

Зерно за месяц выросло в цене на 7,1%. По мнению экспертов ФАО, это произошло из-за резкого увеличения мировых цен на кукурузу (на 11,2% с декабря 2020 года и на 42,3% за год). Предложение на мировом рынке серьезно сократилось из-за больших объемов закупок Китаем и ожиданий меньшего объема производства и запасов в США, а также временной приостановки лицензий на экспорт кукурузы в Аргентине. Цены на пшеницу повысились на 6,8% - повлияло увеличение мирового спроса и сокращение объемов продаж со стороны России из-за введения экспортных пошлин.

Цены на растительные масла за месяц выросли 5,8% - это максимум с мая 2012 года. Оказало влияние снижение производства пальмового масла в Индонезии и Малайзии из-за избытка осадков и дефицит мигрантов. А предложение соевого масла сократилось из-за продолжительных забастовок в Аргентине.

Стоимость сахара тоже значительно выросла - на 8,1% за месяц. Толкал цену высокий спрос и опасения плохого урожая в странах ЕС, России и Таиланде, а также последствия засухи в Южной Америке. Кроме того, росту цен на сахар способствовало повышение цен на нефть и укрепление бразильского реала.

Молочная продукция подорожала всего на 1,6%. Снова оказали влияние большие закупки со стороны Китая накануне их Нового года. При этом экспортные поставки из Новой Зеландии сократились.

Мясо подорожало на 1%. Из-за вспышек птичьего гриппа экспорт из нескольких европейских стран был ограничен. Тогда как спрос наблюдался высокий - прежде всего, на мясо птицы.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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