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Рубрика: Власть

"Цифра" сближает

Михаил Мишустин обсудит интеграцию с главами правительств евразийской "пятерки"
Текст: Владимир Кузьмин (Алма-Ата)
Российская газета - Столичный выпуск № 24(8375)
В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин примет участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Главы правительств "пятерки" обсудят также тему цифровой перезагрузки.
В аэропорту Алма-Аты премьер-министра Михаила Мишустина лично встречал казахстанский коллега Аскар Мамин (слева). Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС В аэропорту Алма-Аты премьер-министра Михаила Мишустина лично встречал казахстанский коллега Аскар Мамин (слева). Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС
В аэропорту Алма-Аты премьер-министра Михаила Мишустина лично встречал казахстанский коллега Аскар Мамин (слева). Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС

Регулярность очных встреч глав правительства России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии в прошлом году попала в зависимость от эпидемиологической ситуации. На пиках пандемии коронавируса им приходилось отказываться от личного общения, прибегая к средствам видеосвязи.

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости
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В Алма-Ате межправсовет проходит не в первый раз и, можно сказать, обзавелся здесь устоявшейся программой. Сначала премьер-министры примут участие в работе цифрового форума, в рамках которого выступят на пленарной сессии "Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность" и ознакомятся с перспективными цифровыми проектами евразийского пространства.

Затем на площадке межправсовета делегации обсудят вопросы интеграции союза. На заседании в широком составе планируется участие представителей государств-наблюдателей при ЕАЭС - Молдавии, Узбекистана и Кубы.

В Евразийской экономической комиссии рассказали о некоторых вопросах, которые предполагается вынести на обсуждение. Премьеры рассмотрят подходы по совершенствованию механизмов применения в ЕАЭС специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, вопрос об актуализации перечней стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС, концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска.

В Алма-Ату Михаил Мишустин прилетел накануне. В аэропорту его лично встречал казахстанский коллега Аскар Мамин. "Хочу поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество как на двусторонней основе, которое мы с вами в постоянном режиме ведем, так и в рамках ЕАЭС", - сказал Мишустин в ходе коротких переговоров.

Михаил Мишустин отметил усилия ЕАЭС в цифровой сфере, включая проект "Путешествую без COVID-19"

Он приветствовал инициативу Казахстана по проведению цифрового форума, отметив, что страны союза приложили много усилий по созданию цифровой повестки. "Мы с вами посмотрим наработки мобильных приложений, которые касаются ковида - "Путешествую без COVID-19", а также помогают найти работу. Мы с вами об этом говорили. И вот уже, по сути, это сделано", - заметил Мишустин.

Особое внимание в ходе встречи премьеры уделили совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

Фото: РИА Новости
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Сотрудничество стран в условиях непростой эпидемиологической обстановки Михаил Мишустин в четверг обсудил и с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. "Реальный выход из этой ситуации будет связан с началом массового вакцинирования населения, применения эффективных и безопасных вакцин, - заявил глава российского правительства. - Россия в этом смысле взаимодействует с Узбекистаном. По вакцинам также мы надеемся найти партнера".

Интересно, что пандемия не помешала странам за 11 месяцев года нарастить товарооборот на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Он составил около 5,3 миллиарда долларов. "Наши президенты поставили задачу до 10 миллиардов его довести, и я надеюсь, что мы с вами сделаем все для этого необходимое, чтобы увеличить взаимный товарооборот", - уверен Мишустин.

Правительства двух стран сейчас занимаются подготовкой государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию. "Прорабатывается солидный пакет документов к подписанию. Мы также готовим насыщенную программу", - сказал Михаил Мишустин.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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