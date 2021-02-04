Мишустин провел в Алма-Ате переговоры с премьером Казахстана

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Алма-Ату, где завтра примет участие в межправительственном совете Евразийского экономического союза. В аэропорту его лично встречал казахстанский коллега Аскар Мамин.

В ходе коротких переговоров главы правительств обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, геологической, военно-технической сферах.

"Хочу поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество как на двусторонней основе, которое мы с вами в постоянном режиме ведем, так и в рамках ЕврАзЭС. Мы обсуждаем с вами очень много вопросов, которые в том числе завтра обсудим в повестке дня ЕврАзЭс", - сказал Мишустин. Он приветствовал инициативу Казахстана по проведению цифрового форума, отметив, что страны союза приложили много усилий по созданию цифровой повестки.

Особое внимание премьеры уделили совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.