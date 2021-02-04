Раскрыта тайна египетской мумии в глиняном панцире

Ученые из Австралии провели повторный анализ древнеегипетской мумии, найденной еще в середине XIX века, и установили, что она является единственной в своем роде, поскольку тело погребенного человека было помещено в удивительный "глиняный панцирь".

Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Ученые из Университета Маккуори провели сканирование мумии, которая хранится уже более полутора веков в музее Chow Chuck Wing в Сиднее.

Последний раз ее подвергли компьютерной томографии в 1999 году. То исследование показало, что она является единственной в своем роде. Новое исследование не только подтвердило это предположение, но и помогло раскрыть главный секрет.

Визуализация зубов и скелета позволила определить, что мумифицированный человек умер в возрасте 26-35 лет. Сканирование тела не выявило наружных половых органов, а внутренние репродуктивные органы были удалены в процессе мумификации. Поэтому пол погребенного человека ученые определили по вторичным признакам, в том числе по форме костей таза. В результате они пришли к выводу, что это была женщина.

Анализ техники мумификации и радиоуглеродное датирование образцов ткани из льняного савана показали, что эта женщина была погребена в поздний период Нового царства (около 1200-1113 гг. до н.э.). Это порядком озадачило ученых, ведь само тело оказалось старше саркофага, в которое оно было помещено.

Ученые предполагают, что ответственность за это лежит на торговцах древностями. Дело в том, что сэр Чарльз Николсон купил эту мумию во время одной из своих поездок по Египту в 1856-1876 годах. В 1860 году он пожертвовал ее Сиднейскому университету. Исследователи предполагают, что торговцы ввели сэра Николсона в заблуждение, поместив мумию в более молодой саркофаг. Последний был создан, как показал анализ, не ранее 1000 года до нашей эры.

Это оказался не единственный сюрприз. Сканирование показало, что тело женщины целиком покрыто неким "грязевым панцирем", поверх которого оно было плотно обмотано льняной тканью. Ничего подобного ранее в погребальной практике Древнего Египта не находили. Для чего же тело было обмазано глиной?

В своей работе авторы предлагают объяснение. Сканирование помогло им определить, что вскоре после мумификации тело было серьезно повреждено. Возможно, при помощи глиняного панциря его пытались зафиксировать в правильном положении. Иными словами, останки собрали заново и скрепили их глиной, повторно обмотав тело и дополнительной льняной тканью.

Вероятно, это было своего рода "лечение" уже умершего человека, чтобы он мог себя свободно чувствовать в загробном мире. Описания подобной обработки тел умерших глиной не встречаются в древних письменных источниках. Но известны случаи, когда тела умерших обливали смолой.

Проведенное исследование помогло раскрыть одну из тайн этой мумии и проливает новый свет на погребальную практику Древнего Египта. Но оно же ставит и вопрос о личности мумифицированной женщины. Иконография на саркофаге свидетельствует о том, что помещенную в него женщину звали Меруа. Но теперь достоверно установлено, что мумия старше саркофага, следовательно, она буквально находится в чужом гробу.