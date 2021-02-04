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04.02.2021 15:03
Рубрика: Общество

Раскрыта тайна египетской мумии в глиняном панцире

Текст: Денис Передельский
Фото: Sowada et al, PLOS ONE Фото: Sowada et al, PLOS ONE
Фото: Sowada et al, PLOS ONE

Ученые из Австралии провели повторный анализ древнеегипетской мумии, найденной еще в середине XIX века, и установили, что она является единственной в своем роде, поскольку тело погребенного человека было помещено в удивительный "глиняный панцирь".

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Ученые из Университета Маккуори провели сканирование мумии, которая хранится уже более полутора веков в музее Chow Chuck Wing в Сиднее.

Последний раз ее подвергли компьютерной томографии в 1999 году. То исследование показало, что она является единственной в своем роде. Новое исследование не только подтвердило это предположение, но и помогло раскрыть главный секрет.

Визуализация зубов и скелета позволила определить, что мумифицированный человек умер в возрасте 26-35 лет. Сканирование тела не выявило наружных половых органов, а внутренние репродуктивные органы были удалены в процессе мумификации. Поэтому пол погребенного человека ученые определили по вторичным признакам, в том числе по форме костей таза. В результате они пришли к выводу, что это была женщина.

Анализ техники мумификации и радиоуглеродное датирование образцов ткани из льняного савана показали, что эта женщина была погребена в поздний период Нового царства (около 1200-1113 гг. до н.э.). Это порядком озадачило ученых, ведь само тело оказалось старше саркофага, в которое оно было помещено.

Ученые предполагают, что ответственность за это лежит на торговцах древностями. Дело в том, что сэр Чарльз Николсон купил эту мумию во время одной из своих поездок по Египту в 1856-1876 годах. В 1860 году он пожертвовал ее Сиднейскому университету. Исследователи предполагают, что торговцы ввели сэра Николсона в заблуждение, поместив мумию в более молодой саркофаг. Последний был создан, как показал анализ, не ранее 1000 года до нашей эры.

Фото: Inrap
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Это оказался не единственный сюрприз. Сканирование показало, что тело женщины целиком покрыто неким "грязевым панцирем", поверх которого оно было плотно обмотано льняной тканью. Ничего подобного ранее в погребальной практике Древнего Египта не находили. Для чего же тело было обмазано глиной?

В своей работе авторы предлагают объяснение. Сканирование помогло им определить, что вскоре после мумификации тело было серьезно повреждено. Возможно, при помощи глиняного панциря его пытались зафиксировать в правильном положении. Иными словами, останки собрали заново и скрепили их глиной, повторно обмотав тело и дополнительной льняной тканью.

Вероятно, это было своего рода "лечение" уже умершего человека, чтобы он мог себя свободно чувствовать в загробном мире. Описания подобной обработки тел умерших глиной не встречаются в древних письменных источниках. Но известны случаи, когда тела умерших обливали смолой.

Проведенное исследование помогло раскрыть одну из тайн этой мумии и проливает новый свет на погребальную практику Древнего Египта. Но оно же ставит и вопрос о личности мумифицированной женщины. Иконография на саркофаге свидетельствует о том, что помещенную в него женщину звали Меруа. Но теперь достоверно установлено, что мумия старше саркофага, следовательно, она буквально находится в чужом гробу.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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