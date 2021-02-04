На ЧМ-2021 в Латвии болельщиков не ждут

В начале недели Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что предстоящий чемпионат мира по хоккею пройдет целиком в Риге. Однако по-прежнему не покидает ощущение, что IIHF приняла поспешное решение.

Напомним, изначально столица Латвии должна была провести турнир совместно с Минском. Однако две недели назад Беларусь лишили этого права. У IIHF были варианты дать Риге в напарники Братиславу (Словакия) или Хернинг (Дания), но хоккейные функционеры предпочли оставить Латвию единственной хозяйкой соревнований. Так что же именно смущает в выборе?

Оставим за скобками дефицит инфраструктуры, о котором уже было сказано немало. Как известно, значительную часть доходов хоккейного чемпионата мира составляет выручка от билетных продаж. Но с этим у Латвии тоже проблемы. На данный момент в стране действует локдаун. Все лица, прибывающие из-за границы, обязаны проходить 10-дневный карантин. Спортивно-развлекательные мероприятия запрещены. В выходные по ночам действует комендантский час. Перспективы вакцинирования неясны: не хватает ни вакцины, ни денег на ее приобретение, ни людей, которые могли бы делать прививки. В лучшем случае процесс масштабно запустится лишь в апреле. Неудивительно, что латвийские власти уже объявили - чемпионат мира пройдет без зрителей.

Если к старту чемпионата, 21 мая, ситуация все-таки улучшится, билеты поступят в продажу. Но и тут организаторам надеяться особенно не на что. Даже когда чемпионат мира проводился в Латвии в 2006 году, его посещаемость не потрясла воображение. Ни по общему количеству зрителей, ни по средней посещаемости матчей латвийский ЧМ не входит даже в 20 лучших. А сейчас ситуация только сложнее. Очевидно, что ставка будет сделана на местную публику.

Между тем на протяжении более десятка лет наблюдается непрекращающийся отток из Латвии квалифицированных кадров. Это значит, что способных платить за поход на хоккей все меньше. Невысокая посещаемость матчей рижского "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге это только подтверждает.

Даже когда ЧМ проводился в Латвии в 2006 году, его посещаемость не потрясала воображение

Конечно, ситуацию могли бы и, возможно, еще смогут подправить российские болельщики, но вот казус: все матчи на групповом этапе наша сборная проведет не на 10-тысячной "Арене-Рига", а в 6-тысячном Олимпийском спортивном центре. То есть латвийцы сами себя лишили потенциально значительной части прибыли.

На самом деле можно не сомневаться, что при других обстоятельствах IIHF перенесла бы турнир в Россию. Та же Москва готова принять чемпионат мира хоть сейчас, да и с коронавирусом у нас ситуация полегче. Но по известным политическим, а не спортивным причинам такой перенос невозможен. И теперь Международной федерация хоккея придется помучиться с Латвией.