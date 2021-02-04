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Рубрика: Экономика

На опасных предприятиях создадут "ликвидационные фонды"

Текст: Алексей Дуэль
Финансовое обеспечение ликвидации накопленного вреда потребуется при закрытии или продаже 20 тысяч отечественных предприятий. Об этом рассказали в Минприроды, комментируя разработанный ведомством законопроект об исполнении собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Положения законопроекта распространяются как на проектируемые и вводимые в эксплуатацию предприятия, так и на действующие, - сообщили в Минприроды. - Новые предприятия будут включать в проектную документацию мероприятия по ликвидации вреда и сметы этих работ. Для действующих предусмотрены переходные положения - сроки, в которые они должны разработать планы мероприятий по ликвидации вреда. Далее и к тем, и к другим будут применяться требования по финансовому обеспечению этих мероприятий".

О необходимости принятия такого закона ранее говорила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, в стране уже выявлены 88 объектов накопленного вреда, подобных промышленной площадке в Усолье-Сибирском. Их все предстоит рекультивировать. Зампред правительства заявила, что надо предусмотреть правовые механизмы, которые обяжут собственников опасных производств при выводе их из эксплуатации устранить все источников экологического неблагополучия, образовавшиеся за годы деятельности. Теперь такой законопроект подготовлен Минприроды.

По замыслу авторов законопроекта, его нормы направлены в первую очередь на новые предприятия и те, которые успешно работают. Они смогут создать "ликвидационный фонд", чтобы за счет этих средств можно было устранить весь накопленный вред окружающей среде, тем самым не допустить появления на карте страны новых горячих экологических точек.

Конкретную стоимость предполагаемых работ по рекультивации территории предприятий будут рассчитывать по методикам, которые утвердят в отдельном подзаконном акте. В Минприроды обратили внимание, что такой "ликвидационный фонд" будут создавать только заводы и комбинаты, на которых находятся такие опасные объекты, как, например, шламонакопители. Из-под действия этого закона будут выведены недропользователи.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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"Сейчас есть случаи, когда опасный промышленный объект является банкротом и не стоит практически ничего, а его рекультивация обходится дорого, как например, в Усолье-Сибирском, - объяснили в Минприроды. - Ликвидация таких объектов осуществляется за счет государства. Эту работу выполняют в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Законопроект разработан как раз для того, чтобы таких расходов бюджета не возникало".

Потенциально требование о создании "ликвидационного фонда" может затронуть около 20 тысяч промышленных объектов, подсчитали в Минприроды. Это предприятия, отнесенные по степени негативного воздействия на окружающую среду к 1 и 2 категориям, а также те, на которых производят изделия 1 и 2 класса опасности. Их деятельность связана с использованием и хранением разнообразных химических веществ, в том числе высокотоксичных, а также черных и цветных металлов. Как показывает практика, именно такие материалы могут в дальнейшем стать источником экологического бедствия.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Экология Правительство Минприроды

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