Назван состав сборной на ЧМ по биатлону

Новости

За участие в несанкционированной акции арестован мужчина с французским гражданством 20:27
В Ингушетии обнаружена стела с неизвестными науке петроглифами 20:21
Собянин: Объем стационарной помощи онкобольным в Москве вырос на треть 20:04
Курсы доллара и евро расчетами "завтра" снизились по итогам торгов 19:52
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 22 копейки 19:32
Собянин: Пожилые переносят прививку от COVID-19 легче молодых 19:27
Путин наградил красноярских пожарных посмертно 19:12
Компьютерный клуб опечатали из-за несоблюдения антиковидных мер 19:09
Коммунальные службы столицы начали борьбу со снегопадом 19:07
Хуснуллин: Аварии в ЖКХ в среднем устраняют за час 18:49
Суд в Москве арестовал двоих напавших на омоновцев граждан и назначил штраф Соболь 18:47
Собянин: Массовые мероприятия в Москве разрешать рано 18:42
Получить новую профессию за счет государства смогут 115 тысяч россиян 18:39
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается 18:30
Ученица Тутберидзе Акатьева стала чемпионкой России среди юниоров 18:29
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до 6 февраля 18:24
В жилом доме в центре Москвы нашли похожий на бомбу предмет 18:22
Украинская партия постановила запустить процедуру импичмента Зеленскому 18:22
Дело о гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге передано в суд 18:18
Школа "Индустрия" начинает бесплатный цикл лекций о кино 18:17
Петербуржец с COVID-19 выжил после 40-минутной клинической смерти 17:53
В Петербурге от коронавирусной инфекции скончалась мать 10 детей 17:48
СПЧ создал рабочие группы по мониторингу выполнения 15 поручений президента 17:46
Скончался первооткрыватель крупнейшего в мире месторождения газа 17:42
СМИ: Националисты попытались штурмовать офис телеканала в Киеве 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 19:30
Рубрика: Спорт

Готовятся к гонке

Назван состав сборной на ЧМ по биатлону
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8375)

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на чемпионат мира, который пройдет с 10 по 21 февраля.

Куклина упустила медаль в гонке преследования на ЧЕ по биатлону

В словенской Поклюке выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили, а также Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.

Главный тренер Валерий Польховский считает, что на данный момент это оптимальный состав.

- В женской и в мужской командах сильнейшие спортсмены, - цитирует специалиста "Матч ТВ". - Все находятся на сборе в Поклюке. Мы выбрали этот вариант, исходя из среднегорной подготовки. Команда работает и готовится к старту.

От медальных прогнозов Валерий Польховский предпочел воздержаться. Напомним, что на прошлогоднем чемпионате мира Александр Логинов завоевал для сборной две награды - "золото" в спринте и "бронзу" в гонке преследования.

Спорт Биатлон

Главное сегодня

Президент утвердил наказание за пропаганду "веселящего газа"
Решетников сообщил о подготовке новых мер поддержки занятости и бизнеса
Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю
Захарова: Запад уводит внимание от собственных проблем
Кто "слил" прессе детали контракта Месси с "Барселоной"
Что означает для "Спартака" возвращение Квинси Промеса