Назван состав сборной на ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на чемпионат мира, который пройдет с 10 по 21 февраля.

В словенской Поклюке выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили, а также Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.

Главный тренер Валерий Польховский считает, что на данный момент это оптимальный состав.

- В женской и в мужской командах сильнейшие спортсмены, - цитирует специалиста "Матч ТВ". - Все находятся на сборе в Поклюке. Мы выбрали этот вариант, исходя из среднегорной подготовки. Команда работает и готовится к старту.

От медальных прогнозов Валерий Польховский предпочел воздержаться. Напомним, что на прошлогоднем чемпионате мира Александр Логинов завоевал для сборной две награды - "золото" в спринте и "бронзу" в гонке преследования.