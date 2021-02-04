Названы причины ночных кошмаров

Кошмарные сновидения могут возникать после перенесенных стрессов, резких изменений в жизни и даже от резкой смены погоды. Об этом сообщает президент Российского общества сомнологов, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

Как рассказал врач, к возникновению кошмаров приводят любые изменения, которые вынуждают организм адаптироваться. "Больше всего на возникновение кошмаров влияет психологическое состояние человека. Ночью мозг перерабатывает информацию, которая была получена днем. Поэтому, даже если человек внешне спокойно реагирует на изменения, а внутренне переживает - это отражается на снах. Так, кошмары могут сниться после смены места жительства, карьерных перемен, спонтанных изменениях уровня физической нагрузки, резкой смены погоды", - передает слова Бузунова агентство городских новостей "Москва".

Напомним, что ранее синоптики предупредили о том, что после потепления в четверг в пятницу в регион вернутся морозы. К выходным может похолодать до минус 20 градусов.