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04.02.2021 19:30
Рубрика: Общество

Неужели в итоге Европу спасет российский "Спутник V"?

Эту статью мы полностью перепечатываем из хорватского издания Advance (advance.hr), она приведена на портале "ИноСМИ.Ru". Она заинтересовала нас прежде всего своей тональностью: предлагаем читателям самим познакомиться с текстом.
Аргентинцы уже готовы привиться российской вакциной. Под это отдана часть стадиона в Буэнос-Айресе. Фото: Reuters Аргентинцы уже готовы привиться российской вакциной. Под это отдана часть стадиона в Буэнос-Айресе. Фото: Reuters
Аргентинцы уже готовы привиться российской вакциной. Под это отдана часть стадиона в Буэнос-Айресе. Фото: Reuters

Главный координатор французской программы вакцинирования населения Ален Фишер заявил, что нет причин, чтобы Брюссель не рассмотрел возможность закупить российскую или китайскую вакцину, если их эффективность и безопасность подтверждена. В словах Фишера есть здравый смысл, но одновременно они - новая веха в хронологии текущей борьбы с коронавирусом, и не один он так считает в Европейском союзе.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
The Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"

Не секрет, что Европейский союз до сих пор и слышать не хотел о российской или китайской вакцине, объясняя это, например, отсутствием данных о третьей фазе испытаний. Правда, нетрудно прийти к выводу, что причины скорее были политическими. Теперь же вопрос о российской и китайской вакцине лежит вне плоскости политики: на первый план вышла острая необходимость.

Как известно, возникли определенные проблемы с поставками нужного количества вакцин для населения Европейского союза. Сложности есть и с закупкой препарата "Пфайзер", и с поставками вакцины "АстраЗенека", которую ЕС разрешил к использованию. Несмотря на нынешние проблемы с поставками (судя по всему, вакцина уходит тем, кто готов заплатить больше других), ясно, что в итоге эти вакцины все-таки дойдут до граждан Европейского союза. Вопрос - когда.

Фишер заявил в телеинтервью следующее: "Когда речь идет о происхождении вакцины, никаких предрассудков быть не должно". Да, "не должно", но они были… Европейскому союзу, конечно, придется нелегко, если в какой-то момент он будет вынужден в скорейшем порядке закупать российскую или китайскую вакцину. Но это будет уроком для ЕС и, в частности, для всех тех, а среди них, к сожалению, есть и квалифицированные специалисты, кто еще в самом начале отверг российскую вакцину "Спутник V" только потому, что она "русская".

Итак, если это случится и если ЕС придется закупать вакцину у России или Китая, то какой будет процедура? В принципе, страны ЕС могут равняться на одного из его членов - Венгрию, которая неделю назад стала первым государством ЕС, разрешившим применять у себя вакцину "Спутник V".

Россия уже вакцинировала "Спутником V" немалое количество людей. По зарубежным оценкам, это около миллиона человек. Российские власти утверждают, что число вакцинированных больше и что еще в середине января оно перевалило за полтора миллиона человек. С политической точки зрения если бы вакцина вызывала какие-то серьезные побочные действия, разве эту новость не подхватили бы с радостью западные СМИ, которые, как порой кажется, несут постоянное "антироссийское дежурство"? И этот факт мы можем расценивать как неофициальное подтверждение того, что вакцина действительно эффективна и не приводит к опасным последствиям.

РФПИ: Вакцина "Спутник V" может быть одобрена к применению в ЕС к весне

Конечно, если ЕС решится на закупку российской вакцины, встанет вопрос, сколько доз Россия в состоянии произвести. Конечно, российский вакцинный "пиар" работает над тем, чтобы экспортировать российскую вакцину на как можно большее количество рынков, ведь, помимо прочего, это сулит огромные заработки, и я уже не говорю о геополитическом аспекте, который в данном случае напрашивается сам собой.

Россия уже подала заявку на одобрение своей вакцины в Европейское агентство лекарственных средств, где сейчас этот вопрос рассматривается. Кроме того, российский производитель заявил, что "готов помочь" ЕС и заполнить его склады необходимым количеством доз вакцины от коронавируса.

Российский фонд прямых инвестиций, который финансирует производство вакцины "Спутник V", заявил, что приветствует решение Европейского агентства лекарственных средств рассмотреть вопрос об одобрении "Спутника V".

Я напомню, что Россия одобрила применение "Спутника V" еще в августе 2020 года. Вакцина показала эффективность на 91,4% в предотвращении заражения коронавирусом и, что, возможно, еще важнее, подтвердила свою стопроцентную эффективность в предотвращении тяжелых форм заболевания у тех, кто, несмотря на вакцинацию, все-таки заразился коронавирусом.

На сегодня российская вакцина одобрена в нескольких странах: Алжире, Боливии, Венесуэле, Сербии, Аргентине, Венгрии и Объединенных Арабских Эмиратах.

РФПИ: Россия сможет обеспечить вакциной "Спутник V" около 700 млн человек

После того как возникли проблемы с поставками вакцин "Пфайзер" и "АстраЗенека", в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что Россия в состоянии поставить до ста миллионов доз вакцины "Спутник V" во втором квартале 2021 года. Этого хватило бы для вакцинации 50 миллионов человек, поскольку, как и в случае других вакцин, для формирования нужного иммунитета необходимы две дозы.

С точки зрения здравоохранения ситуация очень простая. Россия утверждает, что может восполнить нехватку, которую сейчас испытывает Европейский союз. Однако в политическом плане кое для кого в Европе закупка российской вакцины как острый нож в сердце, ведь получается, что сначала Европейский союз должен осудить Россию за арест сторонников Навального, а потом обратиться к Москве за вакциной, которой европейцам так не хватает…

Да, положение незавидное, но, как я уже писал ранее, Европейский союз, к сожалению, сам виноват в этом. С геополитической точки зрения Трансатлантический альянс пострадал бы, если бы новая американская администрация, например, придержала бы уже заказанную ЕС вакцину для собственных нужд, а Россия "поспешила бы на помощь" и спасла положение. Многие критики скажут, что Путин заранее все подло просчитал, и проведут аналогию с отправкой российских медиков в Италию год назад. Может, так оно и есть. Но остается ли у Европейского союза вообще время, чтобы размышлять об этом? Вот в чем вопрос.

Публикуется по сайту "ИноСМИ.Ru" (inosmi.ru)

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