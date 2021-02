Новый президент США озвучит свои внешнеполитические приоритеты

Спустя две недели после вступления в должность президента США Джозеф Байден "созрел" для программного выступления о внешнеполитических приоритетах своей администрации. Именно так американские СМИ преподносили запланированную речь демократа Байдена в новом для него качестве главы государства, которую тот намеревался произнести в стенах госдепартамента США в четверг вечером по местному времени.

Анонсированное выступление нового президента США стало второй попыткой публично озвучить основы международной повестки Белого дома, поскольку изначально запланированная на первое февраля внешнеполитическая речь была отменена. Формально это произошло из-за снегопада, который обрушился в этот день на Вашингтон, однако американские комментаторы не преминули намекнуть на вероятную "сырость" выступления Байдена.

Тем не менее он может стать одним из самых расторопных президентов США по части публичного формулирования основных направлений своего международного курса. Его предшественнику - республиканцу Дональду Трампу - понадобился целый год после вступления в должность для того, чтобы лично доехать до госдепа. Да и сам запоздалый визит, состоявшийся в 2018 году, Трамп посвятил скорее борьбе с политическими оппонентами, чем изложению собственной глобальной стратегии.

Джозеф Байден - в прошлом председатель комитета сената США по иностранным делам - напротив, целенаправленно выбрал именно внешнеполитическое ведомство (а не Пентагон или ЦРУ) для того, чтобы подчеркнуть свое серьезное отношение к дипломатии как к основному рычагу "восстановления места Америки в мире". Именно такая формулировка (Restoring America s Global Standing) использована на официальном сайте Белого дома для описания предстоящих действий администрации Байдена на международном треке. Они, в частности, будут заключаться "в укреплении кадров в области нацбезопасности, восстановлении демократических альянсов по всему миру, продвижении американских ценностей и прав человека".

Впрочем, эти "дежурные" для Вашингтона слова внятного ответа на вопрос, как именно будут действовать Штаты под руководством Байдена, конечно же не дают. А вот отрывочные заявления американских чиновников или утечки в СМИ по основным пунктам интернациональной повестки Вашингтона - вполне конкретны и показательны. Так, в отношении Китая администрация Байдена, несмотря на активное "обнуление" наследства Трампа, вступившего в последние годы в жесткое экономическое, дипломатическое и информационное противоборство с Пекином, намерена сохранить преемственность и агрессивный подход.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, "новый президент считает, что США должны тесно работать с союзниками по Китаю". Другими словами, издержки конфронтации с Поднебесной добивающийся собственных стратегических целей в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон теперь намерен переложить на своих "младших товарищей".

О том, что именно к китайскому направлению отныне станет приковано внимание внешней политики США, стало предельно понятно и из недавнего высказывания нового госсекретаря Энтони Блинкена - давнего и очень близкого соратника Байдена. По словам Блинкена, американо-китайские отношения "станут самыми важными для нас в мире на перспективу".

Показательно, что программное выступление Байдена в госдепе пройдет на следующий день после продления Москвой и Вашингтоном российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). В этой связи американские комментаторы не сомневаются, что Россия также станет одной из основных тем в его речи. Однако о нашей стране, как сам новый президент США, так и назначенные им чиновники, в последнее время высказывались подчеркнуто конфронтационно и угрожающе. Тот же Блинкен на днях обещал "привлечь Россию к ответу за враждебные действия" и обещал "тесно работать для этого с союзниками и партнерами".

Но если приглядеться получше, в звучащих с берегов Патомака страшилках о новых антироссийских санкциях на самом деле не так уж много реального содержания. Как написал в среду информированный американский журналист Дэвид Сангер на страницах газеты The New York Times, внешнеполитические помощники Байдена уверены: США "порядком выдохлись" (pretty sanctioned out) в смысле введения рестрикций в отношении Москвы.