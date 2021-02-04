Определились полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу

На проходящем в Катаре клубном чемпионате мира по футболу стали известны полуфиналисты. "Баварию" ожидает встреча с "Аль-Ахли", а "Палмейрас" сыграет с "Тигрес".

В четверг на стадионе "Эдьюкейшн Сити" встречались египетский "Аль-Ахли", победитель африканской Лиги чемпионов, и местный "Аль-Духаиль". Успех сопутствовал африканскому клубу. Единственный гол забил Хуссейн эль-Шахат на 30-й минуте. Германия отказалась пускать "Ливерпуль" в страну на матч ЛЧ с "Лейпцигом" Соперником египтян в полуфинале станет мюнхенская "Бавария", в прошлом сезоне выигравшая Лигу чемпионов УЕФА. Матч пройдет 8 февраля. В другом поединке 7 февраля сыграют мексиканский "Тигрес" и победитель Кубка Либертадорес бразильский "Палмейрас". Клуб из Мексики обыграл со счетом 2:1 южнокорейский "Ульсан". В составе победителей два мяча забил Андре-Пьер Жиньяк. У проигравших отличился Ким Ки Хи. Финал и матч за третье место пройдут 11 февраля.