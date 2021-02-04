Осужденных за коррупцию сотрудников ФСБ будут лишать наградного оружия

Директор ФСБ Александр Бортников внес дополнения в порядок лишения наградного именного огнестрельного и холодного оружия бывших сотрудников спецслужбы, осужденных за коррупцию и другие преступления.

Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно поправкам в документ, это будет касаться не только коррупционеров в погонах, но и сотрудников, осужденных за тяжкие и особые тяжкие преступления или преступления, нанесшие ущерб авторитету органов безопасности.

В остальном приказ остался без изменений - лишаться наградного оружия будут и те, кто уволен из органов по дискредитирующим обстоятельствам либо был лишен доступа к гостайне. Если судом будет доказан факт распространения заведомо ложных сведений, порочащих деловую репутацию органов безопасности, этот сотрудник также будет лишен наградного оружия.

По решению директора ФСБ приказы о лишении оружия, кроме тех, которые содержат гостайну или конфиденциальные сведения, размещаются на сайте ФСБ России. На основании приказа о лишении оружия, предусматривающего его возврат, Служба обеспечения деятельности ФСБ готовит и направляет заверенную выписку из приказа ФСБ о лишении оружия в орган внутренних дел, выдавший разрешение на хранение и ношение оружия. После чего изъятые наградное оружие и патроны к нему направляются в Службу обеспечения деятельности ФСБ.