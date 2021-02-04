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04.02.2021 13:48
Рубрика: Экономика

Отмененные послабления в маркировке останутся для части лекарств

Текст: Елена Манукиян
Уведомительный порядок работы с системой маркировки сохранится для лекарств, введенных в оборот до 1 февраля 2021 года. Постановление правительства об этом вступает в силу с 6 февраля.

Как пояснили "Российской газете" в Центре развития прямых технологий (оператор системы маркировки), с 1 февраля завершилось действие части упрощений для работы в системе маркировки лекарств, которые были введены в ноябре. Так, например, производителям и дистрибьютерам фармпрепаратов больше нельзя производить дальнейшие действия с товаром через 15 минут, не дождавшись ответа системы.

Фото: iStock
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Это правило наряду с другими упрощениями появилось из-за сбоев в ней в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом, COVID-19. Применялось оно, в основном, при отгрузке товаров, поскольку даже перемещение лекарств между складами нужно отражать в системе маркировки. Однако в отношении лекарств, зарегистрированных в Росздравнадзоре до 1 февраля, применять его можно будет по-прежнему до истечения их срока годности, поскольку цепочка их передвижения уже была нарушена.

Для аптек и больниц пока ничего не меняется. Собственно, и само правило "15 минут" на них не распространялось. Они могут применять другие упрощения, которые остаются актуальными до 1 июля 2021 года. Например, во время приемки товара им разрешается ставить лекарства на баланс, не дожидаясь ответа поставщика в системе, то есть, без обратного акцепта.

Между тем, в Центре развития прямых технологий отмечают, что если сравнивать с октябрем, то число ошибок в системе маркировки лекарств сегодня снизилось в 2 раза, а обращений в техподдержку в последние две недели января стало меньше в полтора-два раза по сравнению с первыми неделями ноября.

При этом, в ноябре-декабре с прерыванием цепочки полной прослеживаемости лекарств в медорганизациях проведены всего 0,08% операций, а по стандартным схемам, - 99,92%. В аптечных организациях более 97% операций проходят без сбоев. "Это означает, что отрасль повысила качество работы в системе маркировки и безболезненно перейдет на полноценный формат работы после выхода из упрощенного режима", - подчеркнули в пресс-службе ЦРПТ.

В Минздраве подчеркнули, что система маркировки лекарств позволяет отслеживать движение каждой упаковки, гарантировать качество лекарств, находящихся в обращении на территории Российской Федерации. Движение каждой упаковки от производителя до конечного потребителя прослеживается по специальному коду. Он наносится на каждую упаковку, защищен криптографией, его невозможно подделать.

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