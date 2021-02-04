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04.02.2021 17:06
Рубрика: Власть

Пензенских депутатов обяжут отчитываться о криптовалюте

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области при предоставлении сведений о доходах ежегодно будут указывать свои операции с цифровой валютой и цифровыми активами.

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Такие изменение предлагают внести в статью 6 Закона Пензенской области "О статусе депутата Законодательного Собрания" на ближайшей сессии, которая состоится 12 февраля.

Как говорится в пояснительной записке к документу регионального парламента, изменения назрели в связи c требованием федерального законодательства. Ранее депутаты и члены их семей указывали только операции с акциями и паями в уставных капиталах организаций.

Теперь народные избранники обязаны держать под контролем все онлайн-операции, в том числе своих официальных жен и несовершеннолетних детей. Отчитываться о приобретении криптовалюты и других цифровых активах придется, если сумма покупки превышает общий доход семьи за последние три года. Также потребуется указать источник финансирования.

Аналогичные требования распространяются и на региональных чиновниках, но соответствующие изменения в законодательство пока не вносятся.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Виртуальные валюты

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