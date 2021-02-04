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04.02.2021 14:59
Рубрика: Экономика

Первая заявка на изобретение в виде 3D-модели подана в Роспатент

Текст: Алексей Дуэль

Роспатент принял первую заявку на изобретение в виде трехмерной модели, сообщила пресс-служба ведомства. При этом авторство идеи и ее суть, в силу требований закона, не раскрываются до публикации сведений о заявке или патенте.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Возможность подавать заявки на регистрации изобретений, выполненные в 3D-моделях, появилась после 17 января этого года, когда вступили в силу поправки к Гражданскому кодексу.

"Мы, наконец, перешли на технологии XXI века, когда делается 3D-модель - и все, суть изобретения раскрыта, словами описывать не надо, - рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев. - Это удобно и для заявителей, большинство из которых и так работают с трехмерными моделями, и для наших экспертов".

Использование 3D-модели позволяет скорректировать формулу изобретения или полезной модели уже во время рассмотрения заявки экспертами, если внесенные изменения и дополнения раскрыты в трехмерной модели, добавили в пресс-службе Роспатента. Это не помешает ведомству по интеллектуальной собственности признать представленное решение патентоспособным.

Экономика Бизнес Инновации Правительство Минэкономразвития Роспатент

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