Первая заявка на изобретение в виде 3D-модели подана в Роспатент

Роспатент принял первую заявку на изобретение в виде трехмерной модели, сообщила пресс-служба ведомства. При этом авторство идеи и ее суть, в силу требований закона, не раскрываются до публикации сведений о заявке или патенте.

Возможность подавать заявки на регистрации изобретений, выполненные в 3D-моделях, появилась после 17 января этого года, когда вступили в силу поправки к Гражданскому кодексу.

"Мы, наконец, перешли на технологии XXI века, когда делается 3D-модель - и все, суть изобретения раскрыта, словами описывать не надо, - рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев. - Это удобно и для заявителей, большинство из которых и так работают с трехмерными моделями, и для наших экспертов".

Использование 3D-модели позволяет скорректировать формулу изобретения или полезной модели уже во время рассмотрения заявки экспертами, если внесенные изменения и дополнения раскрыты в трехмерной модели, добавили в пресс-службе Роспатента. Это не помешает ведомству по интеллектуальной собственности признать представленное решение патентоспособным.