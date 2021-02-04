Первые предприятия подключат к цифровой экосистеме до конца года

В рамках национального проекта "Производительность труда" в России планируется внедрить около 8 тыс. цифровых сервисов на не менее чем 5 тыс. крупных и средних предприятий. Часть из них получит возможность подключиться к цифровой экосистеме уже в 2021 году. Об этом сообщил директор Департамента производительности и эффективности Минэкономразвития России Александр Молодцов, передает его слова пресс-служба ведомства.

Цифровая экосистема, напомнили в Минэкономики, - одно из нововведений откорректированного национального проекта "Производительность труда", куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов. Заложенная в ее основу модель работы, подчеркивается в сообщении, позволит индивидуально конфигурировать десятки сервисов и мер поддержки для участников нацпроекта. "Наша цель - ускоренная автоматизация и цифровизация бизнес-процессов и производственных процессов предприятий. На поднятые из внутренних систем компаний в цифру данные будут наложены лучшие практики, в том числе наработанные экспертами ФЦК и РЦК. Это поможет точнее определять проблемные места, ограничивающие рост производительности", - подчеркнул Александр Молодцов, слова которого приводятся в сообщении.

Уточняется, что сегодня цифровую диагностику бизнеса в тестовом режиме проходят 7 предприятий-пилотов из разных отраслей с общей выручкой 169,9 млрд рублей. "Работа с данными ведется по двум трекам: анализ производственной системы и оценка цифровой зрелости процессов. В ближайшем будущем к ним добавятся десятки сервисов по повышению производительности труда", - поясняют в пресс-службе ведомства. Уточняется, что среди них: информационно-аналитическая платформа; а также платформы облачных вычислений, взаимодействия с государством, образования и иные платформы, функционал и наполнение которых будут сформированы с учетом потребностей предприятий.