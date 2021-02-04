Песков назвал абсолютно неприемлемым санкционное давление США

Подход к двусторонним отношениям через призму санкционного давления неприемлем. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видим постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей", - констатировал Песков.

"Мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двухсторонних отношениях, через призму какого-то санкционного давления", - заявил пресс-секретарь президента и предложил дождаться результатов обсуждения предложения американских конгрессменов.