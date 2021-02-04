Плавающая пошлина на зерно будет впервые установлена с 1 июня

Механизм плавающей пошлины вступит в силу с 1 апреля, но впервые пошлина будет установлена с 1 июня, сообщил на брифинге министр экономического развития Максим Решетников.

Он напомнил, что правительство предпринимает целый комплекс мер экономического и административного регулирования цен на продовольствие.

Ко второму относятся соглашения с торговыми сетями, производителями подсолнечного масла и сахар об установлении предельных цен на эти продукты на первый квартал. Но основной акцент кабмин делает на экономический комплекс мер - это касается установления экспортных пошлин, предоставление субсидий производителям, программ стимулирования производства продовольствия. Министр отметил, что в конце прошлого году уже были приняты меры по стабилизации цен на продукты - увеличена экспортная пошлина на подсолнечник, установлена пошлина на пшеницу и ряд других культур. Кроме того, предусмотрены субсидии производителям муки и хлеба. Но принятых мер оказалось недостаточно - повлиял рост цен на продовольствие в мире. А так как Россия является крупнейшим производителем зерна, внутренний рынок тоже отреагировал.

Системной мерой по стабилизации ситуации и будет механизм "зернового демпфера". Он будет состоять из двух частей: плавающая экспортная пошлина на зерно на долгосрочной основе и поддержка сельхозпроизводителей. По мнению Решетникова, механизм плавающей пошлины дает определенность рынку, позволяет предприятиям планировать свою экономику и планировать свою политику на внешних рынках.

По словам министра, определен и сам механизм расчета пошлины: если стоимость зерна не будет превышать 200 долларов за тонну, пошлина взиматься не будет. При цене выше 200 долларов нужно будет уплатить 70% от разницы. При этом вводится механизм регистрации экспортных контрактов на бирже. Биржа будет публиковать эти цены, на основе которых Минсельхоз будет рассчитывать размер пошлины. Такой же механизм будет действовать и в отношении ячменя и кукурузы, только необлагаемая часть по ним составит 185 долларов за тонну. С 1 апреля начнется регистрация контрактов, а уже 1 июня будет впервые установлена пошлина. До 1 июня будет действовать ставка экспортной пошлины на пшеницу в 50 евро за тонну.

Вторая часть механизма "зернового демпфера" предполагает поддержку сельского хозяйства. Все средства в рамках пошлины должны вернутся в российское АПК, заявил Решетников. Такой механизм сейчас готовит минсельхоз. "Это по факту деньги с внешних рынков, которые вернутся в сельское хозяйство в виде дополнительных инвестиций", - пояснил глава минэкономразвития.

Все это предотвратит влияние колебаний цен на внешнем рынке на наш рынок.

"Надеемся, этих мер будет достаточно, чтобы стабилизировать, сдержать рост цен на пшеницу и конечную продукцию, где она используется, на внутреннем рынке", - добавил Максим Решетников.

Механизм "плавающей" пошлины на пшеницу уже вводился в России с июля 2015 года, но 23 сентября 2016 года она была обнулена. Тогда расчет производился по формуле - 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. рублей, но не менее 10 рублей за тонну. То есть 6,5 тыс. рублей от цены за тонну не облагалась пошлиной, от остатка таможенной стоимости нужно было заплатить половину.