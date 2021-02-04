Получить новую профессию за счет государства смогут 115 тысяч россиян

Почти 7 млрд рублей из федерального бюджета будет направлено в 2021 году на переобучение граждан. Сумму распределят между получателями грантов, которые должны помочь освоить новую профессию и трудоустроиться не менее 115 тысячам россиянам.

Это Агентство "Ворлдскиллс Россия", Томский государственный университет и Российская академия народного хозяйства. Порядок предоставления субсидии разработан минтрудом. Документ проходит общественное обсуждение на сайте regulation.gov.ru. В нем говорится, что в этом году каждая из этих организаций должна обучить по 38,3 тысячи человек. В их числе могут быть безработные граждане, в том числе - люди старше 50 лет, а также нетрудоустроенные женщины, у которых есть дети дошкольного возраста.

Оплата обучения будет переводиться частями. Так, 70% организация получит по итогам профессиональной переподготовки граждан, еще 30% - если человек трудоустроится по профессии, которую он получил. Субсидия на переобучение выделяется в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости". В 2022 и 2023 годах ее размер увеличится до 7,5 млрд рублей, а число граждан, которые смогут в течение года пройти обучение, вырастет до 125 тысяч.