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Рубрика: В мире

После аварии на ТЭС обесточены два города на Украине

Авария на Запорожской ТЭС оставила без электроэнергии два города - Энергодар и Днепрорудное, а также ряд соседних населенных пунктов, передает РИА Новости.

Фото: iStock
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"Предварительная информация об электроснабжении: сегодня, около 19​​​.27 весь Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудное, остались без электроснабжения, - цитирует агентство мэра Энергодара Дмитрия Орлова. - По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК. Все блоки тепловой станции внезапно сели на "ноль".

Причины случившегося пока неизвестны. Местные жители в соцсетях сообщили о перебоях с водоснабжением и отоплением.

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