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04.02.2021 21:40
Рубрика: Власть

Прыжки в огонь

Пожарные десантники начали готовиться к новому сезону
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8375)
Пожароопасный сезон 2021 года пока закрыт во всех субъектах РФ. Режим ЧС также нигде не объявлен. Тем не менее в одном из районов Краснодарского края введен особый противопожарный режим. Накануне был потушен один из первых лесных пожаров.

Поэтому наземные лесопожарные службы и парашютисты-десантники уже приступили к тренировкам. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной "Авиалесоохраны".

"Традиционно местом сборов инструкторов парашютно-десантной пожарной службы выбран аэропорт Шушенское в Красноярском крае. На Всероссийские сборы инструкторов парашютно-десантных пожарных служб съехались лесные пожарные с 25 региональных авиабаз", - сказано в сообщении ведомства.

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В пресс-службе также сообщили, что для подтверждения квалификации каждый инструктор ежегодно перед пожароопасным сезоном сдает зачеты по физической, парашютно-десантной, аварийно-спасательной подготовке. А также по охране лесов и тушению лесных пожаров, радиосвязи, охране труда, технике безопасности и другим дисциплинам. Выполняет спуски на спусковом устройстве "КС-К" с вышки-тренажера и вертолета Ми-8, а также прыгает с парашютом "Лесник-3" с самолета Ан-2.

Такой строгий подход к подготовке необходим, учитывая, что в прошлом году на тушение лесных пожаров было осуществлено более 100 перебросок пожарных численностью более 2 тысяч человек.

В этом году у них значительно прибавится пожарной техники. Регионы получат 4,7 млрд рублей на закупку необходимого оборудования. Всего в рамках проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" на обновление лесопожарной техники до 2024 года в федеральном бюджете заложено более 21 млрд рублей.

Власть Безопасность Спецслужбы Лесные пожары

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