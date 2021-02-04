Президент утвердил наказание за пропаганду "веселящего газа"

Напомним, что с этого года запрещено использовать это вещество не в медицинских целях.

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) дополняется статьей "Пропаганда закиси азота". Пропаганда или незаконная реклама повлечет штраф для граждан от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

Деятельность организаций может быть приостановлена на срок до 30 суток.

Речь идет о пропаганде "веселящего газа" либо распространении информации о его реализации не в целях производства пищевой продукции, либо не для медицинского, промышленного или технического применения.