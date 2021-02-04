В NASА заявили о приближении к земле потенциально опасного астероида

Астероид 2020 XU6 мчится через солнечную систему и 22 февраля приблизится к Земле. NASA заявило, что космический камень "потенциально опасен", сообщает express.co.uk.

2020 XU6 - это "ошеломляющие" 213 метров в длину, что более чем в два раза превышает размер Статуи Свободы (93 метра). Скорость астероида составляет 8,4 километра в секунду или 30 240 километров в час. Объект является остатком процесса формирования внешних планет-гигантов: Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна

Отметим что, в NASA "потенциально опасными" называют астероиды с минимальным расстоянием пересечения орбит в пределах 0,05 астрономических единиц. Одна астрономическая единица равна 149,5 млн километров.

По астрономическим меркам астероид сближается с землей, но вряд ли с ней столкнется, поскольку на его траекторию влияет масса факторов. Например - нагрев солнечными лучами.