Выдвинута новая гипотеза о причине смерти Чингисхана

Международная команда археологов, медиков, историков и антропологов представила новое исследование, доказывающее, что знаменитый завоеватель Чингисхан мог умереть от бубонной чумы, а не от потери крови или других причин, о которых говорили на протяжении веков.

Исследование было опубликовано в январском выпуске журнала International Journal of Infectious Diseases, а коротко о нем рассказывает Live Science.

Смерть Чингисхана, одного из самых известных завоевателей в истории, уже почти 800 лет окутана тайной. Он умер в 1227 году, когда созданная им Монгольская империя по своей территории в 2,5 раза превышала территорию Римской империи.

До сих пор никто не знает, где именно был похоронен Чингисхан. Много спорят и о причинах его смерти. В новом исследовании предложена очередная гипотеза. Она базируется на анализе древнего текста, написанного во времена правления династии Мин в Китае. В нем говорится, что с 18 по 25 августа 1227 года во время своей последней военной кампании против Китая Чингисхан почувствовал себя плохо из-за лихорадки.

Именно она, утверждается в древнем манускрипте, и убила его спустя восемь дней после начала болезни. Ранее другие исследователи также отмечали этот факт, но они предполагали, что Чингисхан заболел брюшным тифом. В новой работе авторский коллектив указывает на то, что в древнем тексте отсутствует описание типичных симптомов этого заболевания, например, боли в животе.

В результате ученые "заново" диагностировали болезнь Чингисхана не только по клиническим признакам, но и проанализировав информацию о заболеваниях, распространенных в то время в монгольских войсках и у их врагов. В исследовании помогли и недавно полученные археологические сведения о вспышках инфекционных заболеваний в период правления Чингисхана.

По мнению авторов работы, описанные в древнем источнике симптомы совпадают с симптомами бубонной чумы, которая в то время была широко распространена. Конечно, подтвердить это предположение смогло бы изучение тела полководца. Но его поиски все еще продолжаются.

"Хотя мы не можем быть на 100 процентов уверены в точной причине смерти из-за отсутствия тела, но мы можем сказать, что этот клинический сценарий намного более реалистичен и заслуживает исторического рассмотрения, чем другие более надуманные гипотезы", - говорит соавтор исследования Франческо Галасси, врач и палеопатолог из Университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия).

Ученый отмечает, что в древности придворные медики нередко выдумывали легенды о причинах смерти правителей. В частности, это было типично для государств, существовавших на территории современных Китая и Монголии. Причины были разные: иногда имя умершего правителя хотели запятнать и опорочить, в других случаях - возвеличить и увековечить, сделать его равным богам.

О смерти Чингисхана еще в древности ходило множество легенд. Согласно одной из них, он скончался от потери крови после того, как получил ножевое ранение в походе против тангутов, тибето-бирманского племени на северо-западе Китая. Другая легенда гласила, что завоеватель умер от травм, полученных после падения с лошади. Еще один миф рассказывает о том, что Чингисхана поразила отравленная стрела в битве против войск государства Западная Ся.

"Удивительные, необычные причины смерти приписываются исключительным личностям, тогда как разумнее искать более общие причины, такие как инфекционные заболевания, - считает Франческо Галасси. - В целом, ни у кого пока нет достаточных доказательств, чтобы подтвердить все эти легенды".