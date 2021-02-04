Выдвинута новая гипотеза о причине смерти Чингисхана

Новости

Контроль за древесиной поручили электронной системе 15:55
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов: Университет - не зона политической борьбы 15:23
Приговор в отношении Данте Алигьери может быть пересмотрен спустя 700 лет 15:18
В Екатеринбурге аферистка обманула 384 человек на 40 млн рублей 15:09
В Сочи пьяный мужчина сообщил о минировании моста 15:02
Трейлер: японцы выпустят ремейк культового хоррора "Куб" 14:59
Чернышенко и Фурсенко провели оргкомитет по Году науки и технологий 14:53
В ЕС готовят петицию относительно запрета красок тату 14:52
В Британии запретили вещание китайского телеканала CGTN 14:48
"Все боятся назвать причину": друг о смерти Василия Ланового 14:41
Обвиняемых по делу о прорыве дамбы на Сейбе отпустили из-под стражи 14:37
Мировые цены на продовольствие с начала года резко выросли 14:34
У госпитализированного мэра Ульяновска подтвердился COVID-19 14:28
"Уокер", "Бэтвумен", "Флэш" и другие: The CW продлил 12 сериалов 14:27
В Москве водителей призвали к осторожности из-за снегопада 14:25
Появились первые версии причин пожара на складе в Красноярске 14:25
Умер исполнитель роли Тарзана Майк Генри 14:09
Американские сценаристы назвали номинантов своей премии 14:02
В Ленобласти СК проверит перинатальный центр, куда не пустили роженицу 13:52
В Швейцарии пройдет референдум об избирательном праве для 16-летних 13:47
Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса 13:40
Стандарты работы домов престарелых предлагают изменить 13:32
Уральские металлурги придумали, как улучшить производство стали 13:31
В Московском зоопарке родился птенец пеликана 13:26
В Германии собак научили с 94-процентой точностью выявлять больных COVID-19 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 15:09
Рубрика: Общество

Выдвинута новая гипотеза о причине смерти Чингисхана

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная команда археологов, медиков, историков и антропологов представила новое исследование, доказывающее, что знаменитый завоеватель Чингисхан мог умереть от бубонной чумы, а не от потери крови или других причин, о которых говорили на протяжении веков.

Фото: Sowada et al, PLOS ONE
Раскрыта тайна египетской мумии в глиняном панцире

Исследование было опубликовано в январском выпуске журнала International Journal of Infectious Diseases, а коротко о нем рассказывает Live Science.

Смерть Чингисхана, одного из самых известных завоевателей в истории, уже почти 800 лет окутана тайной. Он умер в 1227 году, когда созданная им Монгольская империя по своей территории в 2,5 раза превышала территорию Римской империи.

До сих пор никто не знает, где именно был похоронен Чингисхан. Много спорят и о причинах его смерти. В новом исследовании предложена очередная гипотеза. Она базируется на анализе древнего текста, написанного во времена правления династии Мин в Китае. В нем говорится, что с 18 по 25 августа 1227 года во время своей последней военной кампании против Китая Чингисхан почувствовал себя плохо из-за лихорадки.

Именно она, утверждается в древнем манускрипте, и убила его спустя восемь дней после начала болезни. Ранее другие исследователи также отмечали этот факт, но они предполагали, что Чингисхан заболел брюшным тифом. В новой работе авторский коллектив указывает на то, что в древнем тексте отсутствует описание типичных симптомов этого заболевания, например, боли в животе.

В результате ученые "заново" диагностировали болезнь Чингисхана не только по клиническим признакам, но и проанализировав информацию о заболеваниях, распространенных в то время в монгольских войсках и у их врагов. В исследовании помогли и недавно полученные археологические сведения о вспышках инфекционных заболеваний в период правления Чингисхана.

По мнению авторов работы, описанные в древнем источнике симптомы совпадают с симптомами бубонной чумы, которая в то время была широко распространена. Конечно, подтвердить это предположение смогло бы изучение тела полководца. Но его поиски все еще продолжаются.

Фото: iStock
"Оливковый" завод возрастом 6600 лет найден на морском дне в Израиле

"Хотя мы не можем быть на 100 процентов уверены в точной причине смерти из-за отсутствия тела, но мы можем сказать, что этот клинический сценарий намного более реалистичен и заслуживает исторического рассмотрения, чем другие более надуманные гипотезы", - говорит соавтор исследования Франческо Галасси, врач и палеопатолог из Университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия).

Ученый отмечает, что в древности придворные медики нередко выдумывали легенды о причинах смерти правителей. В частности, это было типично для государств, существовавших на территории современных Китая и Монголии. Причины были разные: иногда имя умершего правителя хотели запятнать и опорочить, в других случаях - возвеличить и увековечить, сделать его равным богам.

О смерти Чингисхана еще в древности ходило множество легенд. Согласно одной из них, он скончался от потери крови после того, как получил ножевое ранение в походе против тангутов, тибето-бирманского племени на северо-западе Китая. Другая легенда гласила, что завоеватель умер от травм, полученных после падения с лошади. Еще один миф рассказывает о том, что Чингисхана поразила отравленная стрела в битве против войск государства Западная Ся.

"Удивительные, необычные причины смерти приписываются исключительным личностям, тогда как разумнее искать более общие причины, такие как инфекционные заболевания, - считает Франческо Галасси. - В целом, ни у кого пока нет достаточных доказательств, чтобы подтвердить все эти легенды".

Общество Наука Общество История

Главное сегодня

Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
За сутки в России подтверждено 16 714 случаев COVID-19 в 85 регионах
Песков назвал абсолютно неприемлемым санкционное давление США
В России появится постоянный механизм регулирования экспорта зерна
ФСБ: Более 130 тысяч хакерских сайтов было заблокировано в 2020 году
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно