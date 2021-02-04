Приговор в отношении Данте Алигьери может быть пересмотрен спустя 700 лет

В Италии может состояться необычный судебный процесс, уходящий глубоко корнями в Средневековье. Сперелло ди Серего Алигьери потомок поэта и мыслителя Данте Алигьери намерен доказать, что судебное решение, вынесенное в отношении его великого предка более семи сотен лет назад, было политизированным и предвзятым.

В начале XIV века за власть во Флорентийской республике боролись две партии. Черные гвельфы выступали против любого сотрудничества с гибеллинами (приверженцами императора Священной Римской империи), более умеренные белые - за. Автор "Божественной комедии" принадлежал к последним. В 1301 году черным гвельфам удалось захватить власть над городом, в результате чего над Данте и его "однопартийцами" устроили суд, обвинив их в коррупции. Поэту назначили штраф в 5 тысяч флоринов и приговорили к двухлетнему изгнанию с постоянным запретом занимать госдолжности, потом его приговорили к сожжению. С этого момента нога Данте Алигьери больше не ступала в родной город, и он умер в изгнании в Равенне в 1321 году.

Его потомки, одним из которых себя считает астрофизик Сперелло ди Серего Алигьери убежден, что в приговоре могли быть замешаны политические мотивы. Вместе с профессором права Алессандро Траверси он работает над тем, чтобы в юбилейный для поэта год (700-летие со дня смерти) добиться наконец обжалования вердикта.

Планы Сперелло ди Серего Алигьери имеют все шансы материализоваться. Законодательство Италии позволяет пересматривать любые судебные дела без срока давности, если появятся новые доказательства невиновности преступника.

Ожидается, что первым шагом к достижению этой цели станет научная конференция, которая состоится в мае во Флоренции. Наряду с историками, лингвистами и юристами, на ней собирается присутствовать и Антуан де Габриэлли, потомок флорентийского чиновника Канте де Габриэлли да Губбио, который осудил Данте.

Между тем, многие итальянцы убеждены, что на самом деле репутация Данте Алигьери является абсолютной категорией, не нуждающейся в реабилитации, поскольку его "Божественная комедия" и без того считается одним из величайших произведений, когда-либо написанных человеком.