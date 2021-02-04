Новости

Вышел новый трейлер ретро-детектива с Хабенским "За час до рассвета" 11:14
Оперштаб: Еще 5324 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:09
Москвичей ждут 30-градусные морозы 11:06
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой из 60 спутников Starlink 11:06
Россия выведет на рынок 50 новых образцов оружия и военной техники 11:02
Netflix снимет свой фильм о противостоянии Reddit с Уолл-Стрит 11:01
В Сочи из-за теплой погоды раньше срока зацвела магнолия 11:00
В Москве обокрали актрису Олесю Железняк 10:49
СМИ: Новая трилогия Star Wars будет перезапущена в формате сериала 10:44
В Приамурье из-за 50-градусных морозов стали погибать птицы 10:37
В Югре ребенок попал в реанимацию после урока физкультуры в бассейне 10:32
Минэнерго США допустило рост цен на нефть выше 173 долларов за баррель 10:29
Новый многоцелевой автомобиль для армии создадут на базе "Стрелы" 10:22
ФСБ задержала украинку, пытавшуюся нелегально попасть в Крым 10:13
Шведам не дали право выбирать вакцину 10:11
Бразилия дает зеленый свет "Спутнику V" 10:07
Иммунолог оценил публикацию о "Спутнике V" в журнале The Lancet 09:57
Псаки перепутала летнюю и зимнюю Олимпиады 09:54
На Урале пострадавшие в ДТП с экс-чиновником потребовали 13 млн рублей 09:49
Группа МЧС РФ прибыла в Красноярск для изучения причин пожара на складе 09:46
Московское метро проанализирует работу техслужб после сбоя 09:29
Наталья Сергунина: Клуб молодых предпринимателей Москвы объединил уже более восьми тысяч человек 09:27
На Урале женщине вернули авто, которое экс-супруг проиграл в карты 09:25
Привитые от COVID соцработники стали оказывать помощь москвичам с коронавирусом 09:18
Welt: Россия смогла удивить Запад вакциной "Спутник V" 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
04.02.2021 09:54
Рубрика: В мире

Псаки перепутала летнюю и зимнюю Олимпиады

Текст: Марина Алешина
Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга перепутала предстоящие летние Олимпийские игры в Токио, которые из-за ковида перенесли с 2020 на 2021 год, и зимние Игры-2022 в Пекине. По крайней мере вопрос ей был задан именно о Токио, однако Псаки начала рассуждать совсем о другом.

Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Представлены правила проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио

Как сообщает РИА Новости, журналисты попросили спикера рассказать о том, будет ли американская сборная в безопасности в Японии в свете ситуации с пандемией. Дело в том, что до сих пор нет ясности, должны ли спортсмены проходить вакцинацию.

"В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийскими играм в Пекине", - неожиданно ответила Джен. Так, она перевела разговор на тему кампании правозащитников, призывающих западные страны бойкотировать спортивные состязания, которые собирается принимать столица КНР. Впрочем, даже Национальный олимпийский комитет США выступил против бойкота.

В мире США Олимпиада в Токио

Главное сегодня

Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи
Welt: Россия смогла удивить Запад вакциной "Спутник V"
Интервью с министром по конкуренции ЕЭК Арманом Шаккалиевым. Главное
В Роспотребнадзоре рассказали про опасность дезинфекторов
В МЧС назвали фамилии погибших в огне красноярских пожарных
Бывшим чиновникам из команды Трампа пророчат сложности с трудоустройством
Корреспонденты "РГ" попробовали школьные завтраки в разных странах мира