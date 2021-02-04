Псаки перепутала летнюю и зимнюю Олимпиады

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга перепутала предстоящие летние Олимпийские игры в Токио, которые из-за ковида перенесли с 2020 на 2021 год, и зимние Игры-2022 в Пекине. По крайней мере вопрос ей был задан именно о Токио, однако Псаки начала рассуждать совсем о другом.

Как сообщает РИА Новости, журналисты попросили спикера рассказать о том, будет ли американская сборная в безопасности в Японии в свете ситуации с пандемией. Дело в том, что до сих пор нет ясности, должны ли спортсмены проходить вакцинацию.

"В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийскими играм в Пекине", - неожиданно ответила Джен. Так, она перевела разговор на тему кампании правозащитников, призывающих западные страны бойкотировать спортивные состязания, которые собирается принимать столица КНР. Впрочем, даже Национальный олимпийский комитет США выступил против бойкота.