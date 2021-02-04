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04.02.2021 12:51
Рубрика: Власть

Пушков: Западные интернет-компании должны открыть представительства в РФ

Текст: Галина Мисливская

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков уверен, что зарубежные интернет-компании и соцсети должны иметь представительства на территории РФ. Это упростит диалог с ними по соблюдению российского законодательства.

Роскомнадзор выявил в соцсетях около 2,5 тысячи призывов к незаконным акциям

Отвечая на вопрос "Российской газеты" на брифинге в четверг, сенатор подчеркнул, что Google, Facebook, Twitter или Instagram производят продукцию, влияющую на общественное сознание, и должны осознавать свою ответственность перед пользователями.

"Эти компании, на наш взгляд, должны открыть свои официальные представительства на территории РФ как средства массовой информации", - сказал Пушков. "Если они действуют на территории РФ, непонятно, почему мы должны общаться с почтовым ящиком в Лондоне", - добавил он.

При наличии представительств таких компаний у российских властей будет "куда обратиться и предъявить претензии", а сами IT-гиганты смогут эти претензии официально оспорить, в том числе - в судебном порядке.

"Мы намерены эту тему проработать с Роскомнадзором. Я знаю, что сейчас есть более-менее консолидированная позиция насчет того, что нужно выдвинуть требование перед этими компаниями, чтобы они были представлены на территории РФ", - сообщил парламентарий.

По его словам, это решение может быть оформлено как в виде предписания Роскомнадзора, так и в виде закона.

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