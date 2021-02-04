Путин подписал закон о приоритете Конституции в семейном законодательстве

Президент подписал закон о приоритете в семейном законодательстве норм Конституции, основ правопорядка и нравственности над международными актами.

Напомним, что в прошлом году было принято несколько законов о верховенстве действия Основного закона на территории страны. Не соответствующие Конституции международные договоры не подлежат введению в действие и применению.

Сейчас положения семейного законодательства приведены в соответствие с Конституцией. Статья 6 Семейного кодекса дополнена положением, что не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Основному закону, основам правопорядка и нравственности.