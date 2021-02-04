Путин утвердил критерии оценки губернаторов

Кабмин совместно с профильными комиссиями Госсовета должен в течение двух месяцев утвердить методику расчета 19 из 20 показателей эффективности до 2030 года включительно. Методику расчета "уровня доверия к власти" в течение месяца должна подготовить кремлевская администрация, и ежегодно до 1 марта - предлагать президенту соответствующий доклад. По остальным показателям доклад будет готовить кабмин с комиссиями Госсовета - до лета.
Правительству поручено совместно с комиссиями Госсовета до 1 июля 2022 года утвердить правила распределения между регионами грантов на основе достигнутых за прошедший год показателей. При этом к лету кабмин с администрацией Кремля должны представить президенту предложения по разработке правил распределения грантов в этом году на основе достигнутых в 2020 году результатов.
- - Доверие к власти (президенту и губернаторам). Его уровень определяется в том числе путем оценки общественного мнения в отношении достижения в регионах национальных целей развития.
- - Численность населения региона.
- - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
- - Уровень бедности.
- - Доля граждан, занимающих физкультурой и спортом.
- - Уровень образования.
- - Эффективность системы поддержки талантливых детей и молодежи
- - Доля волонтеров.
- - Условия для воспитания социально ответственной личности.
- - Число посещений культурных мероприятий.
- - Количество семей, улучшивших жилищные условия.
- - Объем жилищного строительства.
- - Качество городской среды.
- - Доля нормативной дорожной сети в крупных городах.
- - Качество окружающей среды.
- - Темп роста реальной среднемесячной зарплаты.
- - Темп роста реального среднедушевого дохода.
- - Темп роста инвестиций в основной капитал. Исключение - федеральные проекты и ассигнования госказны.
- - Численность занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
- - "Цифровая зрелость" органов власти и организаций. При этом необходимо использование отечественных решений.