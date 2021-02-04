Путин утвердил критерии оценки губернаторов

Кабмин совместно с профильными комиссиями Госсовета должен в течение двух месяцев утвердить методику расчета 19 из 20 показателей эффективности до 2030 года включительно. Методику расчета "уровня доверия к власти" в течение месяца должна подготовить кремлевская администрация, и ежегодно до 1 марта - предлагать президенту соответствующий доклад. По остальным показателям доклад будет готовить кабмин с комиссиями Госсовета - до лета.

Правительству поручено совместно с комиссиями Госсовета до 1 июля 2022 года утвердить правила распределения между регионами грантов на основе достигнутых за прошедший год показателей. При этом к лету кабмин с администрацией Кремля должны представить президенту предложения по разработке правил распределения грантов в этом году на основе достигнутых в 2020 году результатов.

В перечень показателей вошли: