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04.02.2021 18:38
Рубрика: Власть

Путин утвердил критерии оценки губернаторов

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин своим указом утвердил критерии оценки эффективности работы глав регионов. Всего в списке 20 показателей. На первом месте - доверие к власти со стороны населения.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
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Кабмин совместно с профильными комиссиями Госсовета должен в течение двух месяцев утвердить методику расчета 19 из 20 показателей эффективности до 2030 года включительно. Методику расчета "уровня доверия к власти" в течение месяца должна подготовить кремлевская администрация, и ежегодно до 1 марта - предлагать президенту соответствующий доклад. По остальным показателям доклад будет готовить кабмин с комиссиями Госсовета - до лета.

Правительству поручено совместно с комиссиями Госсовета до 1 июля 2022 года утвердить правила распределения между регионами грантов на основе достигнутых за прошедший год показателей. При этом к лету кабмин с администрацией Кремля должны представить президенту предложения по разработке правил распределения грантов в этом году на основе достигнутых в 2020 году результатов.

В перечень показателей вошли:
  • - Доверие к власти (президенту и губернаторам). Его уровень определяется в том числе путем оценки общественного мнения в отношении достижения в регионах национальных целей развития.
  • - Численность населения региона.
  • - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
  • - Уровень бедности.
  • - Доля граждан, занимающих физкультурой и спортом.
  • - Уровень образования.
  • - Эффективность системы поддержки талантливых детей и молодежи
  • - Доля волонтеров.
  • - Условия для воспитания социально ответственной личности.
  • - Число посещений культурных мероприятий.
  • - Количество семей, улучшивших жилищные условия.
  • - Объем жилищного строительства.
  • - Качество городской среды.
  • - Доля нормативной дорожной сети в крупных городах.
  • - Качество окружающей среды.
  • - Темп роста реальной среднемесячной зарплаты.
  • - Темп роста реального среднедушевого дохода.
  • - Темп роста инвестиций в основной капитал. Исключение - федеральные проекты и ассигнования госказны.
  • - Численность занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
  • - "Цифровая зрелость" органов власти и организаций. При этом необходимо использование отечественных решений.
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